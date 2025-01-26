Хавбек «Броуков» Рахимов пройдет просмотр в армянском «Пюнике»
Рахимов должен был отправиться в армянскую команду 25 января, но не уведомил заранее руководство и тренерский штаб «БроукБойз».
Хавбек пропустит остаток казахстанской медиалиги, где «Броуки» вышли в полуфинал, и пропустит Winline Суперкубок Медиалиги.
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил, что Алишер будет выставлен на трансфер, если не пройдет просмотр в «Пюник».
«Мы желаем ему успехов на сборе и надеемся увидеть его в «Пюнике». Однако, если просмотр не будет пройден, Алишер вернется в «Броуки» и будет ждать, пока тот или иной клуб его не приобретет», – написал Егоров.
«Пюник» находится на 3-м месте в Высшей лиги Армении.
Ранее Егоров планировал отправить хавбека на просмотр в клуб РПЛ.
Рахимов стал автором лучшего гола 2024 года и занял второе место в голосовании на лучшего игрока года по версии Media Football Awards.
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