Хавбек «Броуков» Рахимов пройдет просмотр в армянском «Пюнике»

Алишер из «БроукБойз» отправился на просмотр в «Пюник».

Рахимов должен был отправиться в армянскую команду 25 января, но не уведомил заранее руководство и тренерский штаб «БроукБойз».

Хавбек пропустит остаток казахстанской медиалиги, где «Броуки» вышли в полуфинал, и пропустит Winline Суперкубок Медиалиги .

Президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров сообщил , что Алишер будет выставлен на трансфер, если не пройдет просмотр в «Пюник ».

«Мы желаем ему успехов на сборе и надеемся увидеть его в «Пюнике». Однако, если просмотр не будет пройден, Алишер вернется в «Броуки» и будет ждать, пока тот или иной клуб его не приобретет», – написал Егоров.

«Пюник» находится на 3-м месте в Высшей лиги Армении.

Ранее Егоров планировал отправить хавбека на просмотр в клуб РПЛ.

Рахимов стал автором лучшего гола 2024 года и занял второе место в голосовании на лучшего игрока года по версии Media Football Awards.