В «БроукБойз» перейдет игрок ФК «10». Азамат назвал это очень громким трансфером для Медиалиги

«БроукБойз» и ФК «10» близки к громкому трансферу.

Переход одного из игроков своей команды анонсировал президент «Десятки » Азамат Мусагалиев .

«Клубы «БроукБойз» и ФК «10» близки к очень громкому трансферу. Из одной команды в другую кто-то перейдет. Громче, чем Данилин. Это не Алишер.

Очень громкий трансфер для Медиалиги . «БроукБойз » и ФК «10» очень близко подобрались к моменту окончательной договоренности.

Объявление планируется до Суперкубка», – сообщил Азамат.

«Оформляем трансфер на вход», – добавил президент «Броуков» Дмитрий Егоров .