В «БроукБойз» перейдет игрок ФК «10». Азамат назвал это очень громким трансфером для Медиалиги
«БроукБойз» и ФК «10» близки к громкому трансферу.
Переход одного из игроков своей команды анонсировал президент «Десятки» Азамат Мусагалиев.
«Клубы «БроукБойз» и ФК «10» близки к очень громкому трансферу. Из одной команды в другую кто-то перейдет. Громче, чем Данилин. Это не Алишер.
Очень громкий трансфер для Медиалиги. «БроукБойз» и ФК «10» очень близко подобрались к моменту окончательной договоренности.
Объявление планируется до Суперкубка», – сообщил Азамат.
«Оформляем трансфер на вход», – добавил президент «Броуков» Дмитрий Егоров.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: AGM
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