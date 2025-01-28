2Drots вернут Мартусевичу деньги за операцию. Хавбек 2Drots взял кредит на 420 тысяч рублей
2Drots оплатят операцию Максима Мартусевича.
«Максу будет оплачена операция, как и всегда. Мы всегда оплачивали каждую травму каждому игроку. Почему сейчас это должно быть исключением?», – сказал президент 2Drots Некит.
Мартусевич взял кредит на 420 тысяч, чтобы оплатить операцию. Игрок 2Drots порвал кресты во время матча с «Амкалом» в Нижнем Новгороде.
Жека заявил, что не знал о кредите, и они с Некитом обсудят закроют ли его.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Это медиафутбол, бро»
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