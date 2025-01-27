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Мартусевич взял кредит на 420 тысяч, чтобы оплатить операцию. Полузащитник 2Drots порвал «кресты» в игре с «Амкалом»

Хавбек 2Drots Максим Мартусевич взял кредит, чтобы оплатить операцию на «крестах».

«Долго не могли понять, что с коленом. Оказалось, травма была получена в игре с «Амкалом» в Нижнем Новгороде. Потом случился рецидив в финале, провел несколько игр и на тренировке опять повредил колено. МРТ показало, что порвал мениск. Меня отправили к хирургу. Он сказал, что «кресты» с мениском.

Написал Ильдару. Он сказал, что переговорит с президентами. Они сказали, что, возможно, получится сделать операцию через лигу бесплатно. По итогу доктор отказался, потому что не было свободного окошка. Мне сказали либо сейчас [в ноябре] платить всю сумму, либо проведут операцию только в феврале. Операция стоит 400-500 тысяч рублей.

Я решил взять кредит на 420-450 тысяч. С Женей и Некитом общались Викторович и Ильдар, но мне они не позвонили. Я общался с президентами на корпоративе [29 декабря], но разговоров про возврат денег не было. Но Ильдар и Викторович сказали, что президенты вернут. Я с ними пока не общался.

Сейчас для меня самое главное – мое здоровье, скорее вернуться на поле и помочь команде. Сегодня Некит спросил про здоровье, в личные сообщения никто не писал. Мне не особо приятен этот момент. Я получил травму на поле, защищая эмблему клуба, но решилось так. Надеюсь, отдадут деньги», – сказал хавбек 2Drots.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Крысева»
logo«Макс» Максим Мартусевич
logoДмитрий Кузнецов
logoАмкал
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
происшествия
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