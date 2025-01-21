«Некит и Женя были правы, что не пошли мне навстречу. Спустя время я это понял». Газдан о решениии президентов 2Drots не повышать ему зарплату

Артур Газданов высказался о зарплате в 2Drots.

«Мне сказали доиграть до конца контракта, а потом сесть за стол переговоров. Никто мне никакого повышения не сделал. И спустя время я осознал, почему мне не пошли навстречу. Это как ситуация с Гудаем – не знаешь, как отреагирует коллектив.

Когда человеку закрывают миллионы, или мне посреди сезона повышают зарплату, это разные ситуации, но это прецедент для коллектива. Потом к Жене придут 10 человек и скажут: «Я взял под 25%. Закрой мне, пожалуйста. Почему ты одному закрыл, а другому нет?»

Спустя время я понял, что, наверное, они были правы, что не пошли мне навстречу тогда, потому неизвестно, как бы это воспринял коллектив. Подошел бы Эд и сказал: «Вы охерели? Я капитан команды». Только потом начинаешь анализировать эту ситуацию. Я советовался с людьми, и мне они, наверное, что-то до меня донесли.

Я считаю, что Женя и Некит сделали правильно, что не закрыли Гудаю ипотеку, хотя и хотели. Если стратегически думать о коллективе и раздутии бюджета, это 100% был бы неправильный ход был. Это сейчас у «Десятки » все хорошо. Но подожди чуть-чуть. У них что-то не пойдет, откроется такая грязь», – сказал полузащитник 2Drots.