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  • Жека о кредите Мартусевича: «Я ничего о нем не слышал. В январе должна была быть операция за 150 тысяч, которая переносилась врачами четыре раза»
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Жека о кредите Мартусевича: «Я ничего о нем не слышал. В январе должна была быть операция за 150 тысяч, которая переносилась врачами четыре раза»

Жека не знал, что Максим Мартусевич взял кредит на операцию.

«Я ничего не слышал про кредит. Знал ли я, что у Макса порваны «кресты»? Да. Мы связывались с лигой, ему назначили врача для операции. Она должна была быть в ноябре, потом перенеслась на декабрь, в начале январе врачи попросили у нас деньги, а когда мы были готовы оплачивать, нам сказали, что все перенеслось. Что дальше происходило, я не знаю.

Про 400 тысяч я ничего не слышал. Я знаю про операцию, которая должна быть в январе за 150 тысяч.

Я не знал, что он взял кредит и сделал операцию. Вернем ли мы ему деньги за кредит? Мы это обсудим, я первый раз это слышу. Макс нам ничего не говорил. Про кредит Викторович и Ильдар не говорили.

Мне кажется странным, что врачи, которые должны были делать операцию, переносили ее четыре раза и не сделали. Мы говорим, что лига делает операции футболистам, но на примере Мартусевича я увидел, что три месяца ничего не делалось.

Допускаю ли я, что мы закроем кредит? Мы обсудим, как было принято решение делать операцию Максу», – сказал президент 2Drots.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Крысева»
logo«Макс» Максим Мартусевич
logoWinline Медиалига
деньги
logo2Drots
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
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