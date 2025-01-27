Жека о кредите Мартусевича: «Я ничего о нем не слышал. В январе должна была быть операция за 150 тысяч, которая переносилась врачами четыре раза»
«Я ничего не слышал про кредит. Знал ли я, что у Макса порваны «кресты»? Да. Мы связывались с лигой, ему назначили врача для операции. Она должна была быть в ноябре, потом перенеслась на декабрь, в начале январе врачи попросили у нас деньги, а когда мы были готовы оплачивать, нам сказали, что все перенеслось. Что дальше происходило, я не знаю.
Про 400 тысяч я ничего не слышал. Я знаю про операцию, которая должна быть в январе за 150 тысяч.
Я не знал, что он взял кредит и сделал операцию. Вернем ли мы ему деньги за кредит? Мы это обсудим, я первый раз это слышу. Макс нам ничего не говорил. Про кредит Викторович и Ильдар не говорили.
Мне кажется странным, что врачи, которые должны были делать операцию, переносили ее четыре раза и не сделали. Мы говорим, что лига делает операции футболистам, но на примере Мартусевича я увидел, что три месяца ничего не делалось.
Допускаю ли я, что мы закроем кредит? Мы обсудим, как было принято решение делать операцию Максу», – сказал президент 2Drots.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий