«Пока есть интерес, надо этим пользоваться. Не ровен час, они останутся только со своей аудиторией». Азамат о закрытости президентов 2Drots

Азамат Мусагаиев высказался о поведении президентов 2Drots в медиаполе.

Азамат : «С Никитой я встречаюсь у «Крысевы» за «Столом» и примерно понимаю его модель поведения. Интереснее было поговорить с Женей, потому что я никогда с ним не общался».

Дмитрий Егоров : «Не кажется, что медиафутболе это в том числе их сила, что они стараются не выступать на тех платформах и в тех форматах, создавая для себя определенный флер недосказанности? И они тем самым говорят: «Если ты хочешь, чтобы я сказал какое-то лишнее слово, в том числе тебе, заплати».

Азамат : «Дефицит себя в медиаполе всего сообщества медиафутбола – это один из вариантов поведения, который имеет успех, если у тебя изначально огромная аудитория. Если у тебя нет необходимости напитывать свои ресурсы новыми людьми.

Но при том, что лига сейчас максимально быстро растет, наверное, даже быстрее уже не будет, то не ровен час, они останутся только со своей аудиторией. Только с ними и все, потому что интерес к этим ребятам может пропасть. Пока он есть, надо этим пользоваться. Это как и в шоу-бизнесе, пока тебя спрашивают и приглашают, есть смысл отзываться. Ты не Скриптонит».