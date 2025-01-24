  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Матч за 3-е место в Суперкубке Медиалиги проведут с буллитам перед игрой. Победитель серии начнет матч со счета – 1:0
0

Матч за 3-е место в Суперкубке Медиалиги проведут с буллитам перед игрой. Победитель серии начнет матч со счета – 1:0

В Winline Суперкубке Медиалиги проведут серию буллитов перед матчем за 3-е место.

Ранее Медиалига рассматривала вариант с внедрением буллитов перед матчами на весь Суперкубок.

Технический директор МФЛ Дмитрий Кортава сообщил, что серию буллитов проведут только перед игрой за 3-е место.

Также лига планирует пробивать буллиты перед матчами в первом туре МФЛ-6. Рассматривается вариант, что буллиты перед игрой будут во всей первой части группового этапа (три тура) шестого сезона Медиалиги.

Напомним, команда, выигравшая серию буллитов перед матчем, будет начинать игру с преимуществом в один гол.

Суперкубок Медиалиги пройдет с 31 января по 8 февраля в Абу-Даби. В турнире 7 участников: 2Drots, «Амкал», «Броуки», «Десятка», «Родина Медиа», Fight Nights и Lit Energy. В Суперкубке будут нововведения: аут Азамата (мяч из аута на линии между штрафной и линией ворот вводится ногами) и ограничение в 20 замен за матч.

Начинать матчи c 1:0 – идея Медиалиги. Потому что слишком мало забивают

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
logoДмитрий Кортава
logoWinline Медиалига
Winline Суперкубок Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-вингер сборной Франции Малуда сыграет за Fight Nights на Суперкубке в Абу-Даби
221 января, 08:44
Осипов показал новый мяч Медиалиги. Он получил название «Буллиталити»
120 января, 13:45Фото
В Суперкубке Медиалиги не будет буллитов перед матчами и появится ограничение замен
9 января, 17:09
Санья сыграет за Fight Nights в Суперкубке Медиалиги. Клуб ведет переговоры с Зеедорфом
119 января, 15:48
Рекомендуем
Главные новости
«Амкал» сыграет с SD Family, «БроукБойз» – против Top Team в 3-м туре казахстанской медиалиги
сегодня, 08:50
Текила о проблемах «Родины Медиа»: «Выезд восьми человек на Суперкубок под вопросом»
1сегодня, 08:31
Черномырдин переходит в 2Drots. Экс-игрок «Зенита-2» взял фамилию жены в 2022 году
37вчера, 19:14
Некит скептически относился к трансферу Алана Гатагова в 2Drots
1вчера, 18:13
Маврин может сыграть за «Амкал» в казахстанской медиалиге до сборов с «Пари НН»
вчера, 15:39
«Один для меня пустослов, другой – воздухан». Вульф, Биря, Муш и Барыш назвали принципиальных соперников
вчера, 13:36
Маврин о негативе про просмотр в «Пари НН»: «Давайте не будет такими снобами»
3вчера, 12:16
Хавбек «БроукБойз» Бельга пройдет просмотр в клубе Высшей лиги Беларуси
1вчера, 08:48
«Маврин легко соответствует уровню РПЛ. Он не слабее, если не брать супербразилов из «Зенита». Звездин о просмотре хавбека в «Пари НН»
723 января, 19:20
Баскетболист Балашов: «Недоумки в команде смеются, а я люблю медиабаскет посмотреть. Очень прикольно все сделано»
23 января, 18:31
Ко всем новостям
Последние новости
Виталий Денисов о знакомстве с Бастой: «Он оказался нормальным человеком. Мы посмеялись, пошутили»
422 января, 16:28
«Можно было сделать проще: разыграть порно сцену на стадионе, и плюс 20 тысяч подписчиков». Гурцкая о просмотре игрока «Амкала» в «Пари НН»
1120 января, 18:34
Экс-защитник «Локомотива» Денисов – игрок СКА Басты
520 января, 17:02
Гоцук о матче сборной с Медиалигой: «Игроки национальной команды будут не в восторге. Это шоу-игра, а не на спортивный результат»
20 января, 12:51
Дмитрий Кузнецов: «Я готов возглавить сборную России однажды, но дадут ли? Многие не хотят нас видеть»
1219 января, 19:08
Ливийский «Аль-Ахли» Триполи предложил 50 тысяч долларов «Броукам» за Бельгу. Медийный клуб не продал хавбека
17 января, 13:13
Экс-полузащитник «Броуков» Челидзе отправится на просмотр в «Уфу»
211 января, 19:31
СКА намекнул, что Кокорин может сыграть за клуб в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби
428 декабря 2024, 19:32
«150 тысяч в Медиалиге – это потолок, а в РПЛ зарплата уносит тебя в другой мир. Но для этого нужно пройти путь». Сапета о доходах футболистов
526 декабря 2024, 18:01
«Превращают футбол в поп-тусовку, где на бровке по 500 человек стоят. Бегают с камерами по полю, мат-перемат». Комличенко о Медиалиге
1720 декабря 2024, 08:36
Рекомендуем