Матч за 3-е место в Суперкубке Медиалиги проведут с буллитам перед игрой. Победитель серии начнет матч со счета – 1:0

В Winline Суперкубке Медиалиги проведут серию буллитов перед матчем за 3-е место.

Ранее Медиалига рассматривала вариант с внедрением буллитов перед матчами на весь Суперкубок.

Технический директор МФЛ Дмитрий Кортава сообщил, что серию буллитов проведут только перед игрой за 3-е место.

Также лига планирует пробивать буллиты перед матчами в первом туре МФЛ-6. Рассматривается вариант, что буллиты перед игрой будут во всей первой части группового этапа (три тура) шестого сезона Медиалиги.

Напомним, команда, выигравшая серию буллитов перед матчем, будет начинать игру с преимуществом в один гол.

Суперкубок Медиалиги пройдет с 31 января по 8 февраля в Абу-Даби. В турнире 7 участников: 2Drots, «Амкал », «Броуки », «Десятка», «Родина Медиа », Fight Nights и Lit Energy . В Суперкубке будут нововведения : аут Азамата (мяч из аута на линии между штрафной и линией ворот вводится ногами) и ограничение в 20 замен за матч.

Начинать матчи c 1:0 – идея Медиалиги. Потому что слишком мало забивают