Матч за 3-е место в Суперкубке Медиалиги проведут с буллитам перед игрой. Победитель серии начнет матч со счета – 1:0
Ранее Медиалига рассматривала вариант с внедрением буллитов перед матчами на весь Суперкубок.
Технический директор МФЛ Дмитрий Кортава сообщил, что серию буллитов проведут только перед игрой за 3-е место.
Также лига планирует пробивать буллиты перед матчами в первом туре МФЛ-6. Рассматривается вариант, что буллиты перед игрой будут во всей первой части группового этапа (три тура) шестого сезона Медиалиги.
Напомним, команда, выигравшая серию буллитов перед матчем, будет начинать игру с преимуществом в один гол.
Суперкубок Медиалиги пройдет с 31 января по 8 февраля в Абу-Даби. В турнире 7 участников: 2Drots, «Амкал», «Броуки», «Десятка», «Родина Медиа», Fight Nights и Lit Energy. В Суперкубке будут нововведения: аут Азамата (мяч из аута на линии между штрафной и линией ворот вводится ногами) и ограничение в 20 замен за матч.
Начинать матчи c 1:0 – идея Медиалиги. Потому что слишком мало забивают
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