Начинать матчи c 1:0 – идея Медиалиги. Потому что слишком мало забивают

«Рушим планы тренеров-гиков».

Winline Медиалига задумалась о том, чтобы начинать матчи с 0:1. Это реакция на рекордно низкую результативность в осеннем Кубке Лиги. На групповом этапе забивают меньше, чем когда-либо в турнире. А у идущих на втором месте 2Drots 4 гола в 7 матчах.

Что происходит?

В Кубке Медиалиги рекордно мало голов: 2,65 за игру – худший показатель за все сезоны

Посчитаем, сколько забивают в Кубке Медиалиги. За 7 туров команды сыграли 49 матчей и забили 130 голов – в среднем 2,65 за матч . Это худший показатель для групповых этапов Медиалиги.

Первый сезон: 45 матчей, 174 гола – в среднем 3,87 за матч. И это с учетом отсутствия красного мяча, гол которым считается за два.

Второй сезон: 72 матча, 246 голов, 3,42.

Третий сезон: 48 матчей, 177 голов, 3,69.

Четвертый сезон: 40 матчей, 147 мячей, 3,68.

Пятый сезон : 70 матчей, 223 гола, 3,19 за игру.

Еще статистика – от телеграм-канала «Его Воробейшество». Экс-игрок «Эгриси» Кир Воробьев посчитал процент матчей, в которых команды забивали больше двух голов. В Кубке Медиалиги лишь 42,86 процентов игр верховые. В 2024-м в обоих сезонах МФЛ таких матчей было 53,37%. В пятом сезоне Медиалиги – 59,09%.

«Что-то надо делать с МФЛ, – предлагает президент «Броуков» Дмитрий Егоров. – 10 на 10 что ли играть. Ужас и скука. И ничего не изменится. Каждый матч как плей-офф. Уровень обороняющихся игроков неплох. Уровень атакующих не дает играть позиционно. Голы забиваются лишь в матчах, где оборона проседает . Самая нерезультативная лига».

Вероятно, проблема в новом формате: команды играют с равными, топ-клубы почти не забивают (у 2Drots 0,5 гола за матч)

Почему забивают так мало? Одна из версий – уровень команд сравнялся, середняки подтянулись к топ-клубам.

«Все подравнялись под один уровень, – считает капитан «Амкала» Сибскана – Все собрали квалифицированные кадры из неудачников проффутбола и стараются в первую очередь не пропустить. Разрушать намного проще, и у всех сквадов хватает мастерства это делать. А вот созидать моменты – это уже нужны иного уровня мастера и/или работа тренеров».

Вероятнее всего, на результативность повлиял новый формат. В осеннем Кубке Лиги, в отличие от стандартных сезонов Медиалиги, играют по вариации швейцарской системы (в деталях о ней ). Теперь нет матчей фаворитов против аутсайдеров. Лидеры всегда играют с лидерами (1 место с 6, 2 – 5, 3 – 4), аутсайдеры с аутсайдерами (9 – 14, 10 – 13, 11 – 12).

Сильнее всего от нового формата пострадали топ-клубы, раньше набивавшие статистику против слабых команд. Посмотрим тех, кто больше всего забивал в пятом сезоне – 2Drots, «БроукБойз» и «10».

● В пятом сезоне Медиалиги 2D забили на групповом этапе 27 в восьми матчах. Большую часть – середнякам: FC Bus (6:2), «Матч ТВ» (5:1), Lotus (5:0), «Народной Команде» (7:0). В плей-офф результативность упала – «самураи» не забивали больше двух за матч. В Кубке Лиги 2D не играют против слабых команд: были «Амкал», «БроукБойз» (чемпион МФЛ-5) и Fight Nights (бронза МФЛ-5). Итог – 4 гола в 7 матчах. Падение с 3,38 до 0,5 голов в среднем за матч.

● В группе пятого сезона Медиалиги ФК «10» наколотил 21 в семи матчах. Страдали Lotus (3:0), «Деньги Рокетов» (5:0), FC Bus (6:0). Из топов больше двух забили только 2Drots – 3:0 (один – красным мячом). В Кубке Медиалиги «10» один раз сыграл с середняком DMedia (5:0), остальные шесть матчей – против примерно равных команд: «Родины Медиа», «Броуков» и Lit Energy. Этой тройке «Десятка» забила 1 гол в шести матчах .

● У «Броуков» 15 голов за групповой этап МФЛ-5. Тоже много забивали середням: «Эгриси» (3:0), «Коням» (3:1), «Матч ТВ» (3:0). В плей-офф результативность снизилась: три гола в 1/4 и полуфинале. В Кубке Медиалиги у «Броуков» в соперниках почти только топы: 2Drots, «Родина Медиа», дважды ФК «10» и «Амкал». Итог: 7 голов за 7 матчей .

Не исключено, что у топ-клубов есть и локальные кризисы нападения. Но все-таки по всем трем можно отследить тенденцию: в пятом сезоне они забивали много командам уровня ниже, в Кубке – играют против равных и забивают в лучшем случае гол за матч.

«Перспективы роста в чем? Вот вопрос, – негодовал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров. – Такой крепкий оборонительный футбол и тотал меньше 2,5. Не считая финала, в последний раз тотал больше 2,5 голов в играх «Броуков» был пробит ровно 4 месяца назад, за которые сыграли 12 матчей! И если вы думаете, что у условных 2D статистика сильно лучше, то ошибаетесь. Та же шляпа. И у ФК «10», если не считать матчи с аутсайдерами. Назревают изменения. Смотреть этот футбол с пятью ударами по воротам сложно».

«Надоели команды с позицией «вы нам не забьете, а мы вам что-нибудь заковыряем». Медиалига предлагает начинать матчи с 0:1

Медиалига признает проблему. После 5-го тура президент лиги Николай Осипов предложил начинать матчи со счета 0:1.

«Идея начинать матчи с 0:1 может быть реализована уже в следующем сезоне, – рассказал Осипов в шоу Any Given Monday. – Мы с Димой Кортавой активно обсуждаем такую задумку.

Надоели унылые 0:0 и команды с позицией «вы нам не забьете, а мы вам что-нибудь заковыряем». Если таким клубам дать возможность начать игру с 0:1, то у них не будет вариантов, кроме как бежать вперед и показывать интересный и атакующий футбол».

«Хочется дать бой тренерам-тактикам, которые делают все, чтобы сзади было спокойно, а впереди – как получится, – поддержал технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава. – Конечно, мы бьем по рукам и рушим планы тренеров-гиков .

Мы все-таки про зрелищность, хайлайты, интерес. Не хочется быть полигоном для тренеров, которые делают себе карьеру через оборонительный футбол. Мы бы хотели, чтобы у нас было больше атакующего футбола. Безбашенного, на встречных курсах. Одиннадцать человек за линией мяча, тебя невозможно вскрыть – здесь это никому не нужно. Зритель пойдет смотреть РПЛ или Первую лигу ».

Лига раскрыла как может быть реализована идея.

«Матч будет начинаться с буллитов, потому что это от части визитная карточка лиги, – рассказал Осипов. – Мы увидим лучших исполнителей буллиталити. Победитель этой серии даст своей команде возможность начинать матч со счета 1:0. Мы увидим более атакующий футбол, чем есть сейчас. Вероятность такого решения – больше 50%».

Как думаете, станет больше голов?

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Фото: Winline Медиалига