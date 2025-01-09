В Суперкубке Медиалиги не будет буллитов перед матчами и появится ограничение замен
Николай Осипов рассказал о правилах Winline Суперкубка Медиалиги .
• Анонсированных ранее буллитов перед матчами не будет (их протестируют только в одном матче).
• Применят аут Азамата (мяч из аута на линии между штрафной и линией ворот вводится ногами).
• Ограничение в 20 замен за матч.
Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава пояснил: «Мы не отказываемся от буллитов перед матчами. Мы будем пробовать внедрять это правило плавно. Не на стадиях, где решается сохранение либо вылет команды с турниров. Также будут игры с буллитами в начале матча на ранних стадиях в 6-м сезоне».
Турнир пройдет в феврале 2025-го в Абу-Даби. В турнире 7 участников: 2Drots, «Амкал», «Броуки», «Десятка», «Родина Медиа», Fight Nights и Lit Energy.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
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