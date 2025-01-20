Осипов показал новый мяч Медиалиги. Он получил название «Буллиталити»
Представлен новый мяч Winline Медиалиги.
Фотографию опубликовал у себя в телеграм-канале глава МФЛ Николай Осипов.
«Скромно…
Кандинский…
Авангардизм…
БУЛЛИТАЛИТИ его зовут», – написал президент лиги.
«Первый полностью наш мяч», – добавил технический директор МФЛ Дмитрий Кортава.
Фото: телеграм-канал Николая Осипова
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
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