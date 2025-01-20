Осипов показал новый мяч Медиалиги. Он получил название «Буллиталити»

Представлен новый мяч Winline Медиалиги.

Фотографию опубликовал у себя в телеграм-канале глава МФЛ Николай Осипов.

«Скромно…

Кандинский…

Авангардизм…

БУЛЛИТАЛИТИ его зовут», – написал президент лиги.

«Первый полностью наш мяч», – добавил технический директор МФЛ Дмитрий Кортава.

Фото: телеграм-канал Николая Осипова