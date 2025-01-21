Экс-вингер сборной Франции Малуда сыграет за Fight Nights на Суперкубке в Абу-Даби
Флоран Малуда сыграет за Fight Nights на Суперкубке в Абу-Даби.
44-летний экс-полузащитник «Челси» и «Лиона» Флоран Малуда выступит на Суперкубке МФЛ за Fight Nights.
Напомним, что за FN в Суперкубке также должен сыграть как минимум в одном матче экс-защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья.
Winline Суперкубок пройдет в феврале в Абу-Даби.
В турнире 7 участников: 2Drots, «Амкал», «Броуки», «Десятка», «Родина Медиа», Fight Nights и Lit Energy.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Новый выпуск «Стола»
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