Экс-вингер сборной Франции Малуда сыграет за Fight Nights на Суперкубке в Абу-Даби

Флоран Малуда сыграет за Fight Nights на Суперкубке в Абу-Даби.

44-летний экс-полузащитник «Челси » и «Лиона» Флоран Малуда выступит на Суперкубке МФЛ за Fight Nights.

Напомним, что за FN в Суперкубке также должен сыграть как минимум в одном матче экс-защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья.

Winline Суперкубок пройдет в феврале в Абу-Даби.

В турнире 7 участников: 2Drots, «Амкал», «Броуки», «Десятка», «Родина Медиа», Fight Nights и Lit Energy.