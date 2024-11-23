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  • Дмитрий Кортава: «В Суперкубке МФЛ опробуем буллиталити перед игрой, скорее всего. Победитель серии начнет матч со счета – 1:0»
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Дмитрий Кортава: «В Суперкубке МФЛ опробуем буллиталити перед игрой, скорее всего. Победитель серии начнет матч со счета – 1:0»

Дмитрий Кортава рассказал о возможных нововведениях в правилах в Суперкубке МФЛ.

«Ближайший из турниров – Суперкубок Медиалиги. Скорее всего, там мы опробуем аут Азамата, ограничение количества замен до 15. Есть большая вероятность, что мы опробуем буллиталити перед игрой. Победитель серии будет начинать матч с 1:0.

Мне хочется предложить Коле [Осипову] такой вариант: если игрок реализовал буллит, а его соперник нет, то этот игрок будет выбирать, кто у соперника пойдет бить следующим.

Никто не знает, что будет при старте матча со счета 1:0. Если команда изначально хочет играть вторым номером, то ее соперник будет с усиленной мощью идти вперед. Мы получим возможность появления красного мяча, новую схему от обеих команд.

Тем самым мы боремся с тренерскими механическими заготовками, которые направлены на оборонительную часть. Все понимают, что оборонять счет 50 минут чистого времени – утопия. Скорее всего, если ты выиграл 1:0 за счет буллиталити, то ты получишь только два очка.

Будем дополнять эту историю, чтобы команды не закрывались. Нам кажется, что здесь больше плюсов.

Мы должны принять свою уникальность, что мы другие. Мы должны оставить футбол в корне. Но то, что мы добавляем – это наша уникальность, это наша ДНК, это отличие от всех других. Мы должны поощрять такие вещи.

Все равно футбола остается много. Мы не делаем безумные вещи. Здесь есть логичное действие, как буллиталити, за которое ты получаешь поощрение», – сказал технический директор Winline Медиалиги.

Напомним, Суперкубок Медалиги пройдет с 3 по 9 февраля следующего года в Абу-Даби. В нем примут участие 4 команды: 2Drots, «БроукБойз», «Амкал» и последняя команда станет известна после проведения стыковых матчей, в которых сыграют «Родина Медиа» (победитель прошлого Суперкубка), Fight Nights (3 место в МФЛ-5) и, возможно, «Титан» (полуфиналист МФЛ-5 и Кубка Лиги).

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
logoАзамат Мусагалиев
logoНиколай Осипов
logoWinline Медиалига
logoАмкал
logoБроукБойз
logoРодина Медиа
logoЛФК «Титан»
logoFight Nights
Winline Суперкубок Медиалиги
logo2Drots
logoДмитрий Кортава
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