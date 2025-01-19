Дмитрий Кузнецов: «Я готов возглавить сборную России однажды, но дадут ли? Многие не хотят нас видеть»

Дмитрий Кузнецов готов когда-нибудь возглавить сборную России.

– Какое у вас отношение к товарищеским матчам сборной России с Сирией, Брунеем и Вьетнамом?

– Не согласен с критикой в адрес сборной России за матчи с Сирией и Брунеем! Российским футболистам нужны товарищеские игры. Надо готовиться к возвращению в турниры ФИФА и УЕФА . Международный опыт очень важен. Во внутреннем чемпионате нельзя выйти на другой уровень, надо проверять себя на фоне иностранных игроков. А с кем еще играть в период отстранения?

– Будучи главным тренером медиафутбольного клуба 2Drots, хотели бы сыграть против национальной команды?

– Желание-то всегда есть! В самом начале в 2DROTS же не верили, что возможны игры с ЦСКА, «Динамо » и участие в Кубке России. Но это же все осуществилось. Уверен, что все болельщики очень рады смотреть такие встречи. Но, наверное, было бы правильнее провести матч между сборной Медиалиги и сборной России. Все-таки клуб не должен играть против национальной команды. Да, медийный футбол уступает по уровню профессиональному, но желание конкурировать с лучшими футболистами страны может помочь проявить себя игрокам.

– Можете представить, что сами однажды возглавите главную команду страны?

– Люди, которые играли в иностранных клубах, выступали за сборную, могут тренировать национальную команду. Поймите, мы все знаем, как делать. Мы все это видели, мы все это на себе прочувствовали, мы все это практиковали.

Когда ты тренируешь лучших футболистов страны, ты их должен правильно подготовить и направить. Вот и все. И ты должен организовать команду. Потому что игроки выступают в разных клубах и должны хорошо взаимодействовать между собой. Так что, я готов однажды возглавить сборную России по футболу, но дадут ли? Много людей, которые не хотят нас видеть, – сказал главный тренер 2Drots и бывший защитник ЦСКА .