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Дмитрий Кузнецов: «Представляю себя тренером ЦСКА в ближайшем будущем. Мечтаю выиграть чемпионат России!»

Дмитрий Кузнецов рассказал о своих главных футбольных мечтах.

– Готовы однажды возглавить красно-синих?

– В ближайшем будущем представляю себя главным тренером ЦСКА. Естественно, с квалифицированным тренерским штабом, который может внести что-то новое, мотивировать игроков и добиваться побед. Без цели завоевывать титулы нет никакого смысла работать. Армейцы всегда ставили перед собой задачи выигрывать чемпионат, Кубок, Суперкубок, а также выступать в Лиге чемпионов. Поэтому если приходить в клуб, то только на такие цели.

Когда в мое время футболисты носили красно-синюю форму, они понимали, что это значит. Для нас это была не просто команда. А сейчас люди приходят заработать денег, а если их нет, уходят к соперникам.

– Дмитрий Викторович, какая у вас главная футбольная мечта?

– Главная футбольная мечта? Мечтаю в качестве тренера выиграть чемпионат России по футболу! Я много о чем мечтаю. Мечтаю, чтобы ЦСКА выиграл Лигу чемпионов. Мечтаю, чтобы сборная России стала призером чемпионата мира! Мечтать – это хорошо. Если мечтаешь, значит, есть перспективы достичь своей мечты. Просто надо делать все, чтобы мечты осуществлялись. Вот и все, – сказал главный тренер 2Drots и бывший защитник ЦСКА.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Кузнецов
logoWinline Медиалига
logo2Drots
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