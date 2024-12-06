Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»

Дммитрий Кузнецов прокомментировал бан ЦСКА на трансферы.

«Если честно, они должны там разбираться сами – санкции, не санкции. Неужели нет способа оплатить? Есть же другой способ. Выехал в Европу блин, положил деньги куда-то на счет, нашел агента, через агента оплатили, через другого человека оплатит. Так же можно сделать? Можно как-то договориться, решить. Знаете, неразрешимых задач не бывает. Я думаю, если бы захотели – оплатили любым способом. Значит, не хотели оплачивать.

Будет ли это тяжелый удар по ЦСКА, учитывая, что клуб нуждается в трансферах? Ну, а для чего трансферы? Для борьбы на внутреннем рынке, в чемпионате, а для Европы... Мы там не будем играть еще несколько лет.

Для чего это делается? Для чего-то же это делается. За что мы боремся на внутреннем соревновании? Ну, для того, чтобы побороться в чемпионате, нужны качественные игроки, чтобы «Зенит» победить.

Бан будет помехой? Конечно, а как же! Просто надо поставить в один ряд игроков «Зенита» и ЦСКА. Все же усиляются, и «Спартак» усиляется, результат дают. Понимаете, если задача не ставится изначально выигрывать какие-то трофеи, значит, надо пацанов своих отбивать молодых, которые начали играть, это и Глебов, и Кисляк, и Лукин. Их надо пробовать, они должны играть, значит, все время по большей части.

Время возможностей? Это не время возможностей, это самое время. Это ни на что не повлияет, да, пацаны обобьются здесь, да, не хватает международного опыта, но все равно это большой плюс для молодых футболистов играть в основном составе», – сказал главный тренер 2Drots.