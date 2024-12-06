  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
19

Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»

Дммитрий Кузнецов прокомментировал бан ЦСКА на трансферы.

«Если честно, они должны там разбираться сами – санкции, не санкции. Неужели нет способа оплатить? Есть же другой способ. Выехал в Европу блин, положил деньги куда-то на счет, нашел агента, через агента оплатили, через другого человека оплатит. Так же можно сделать? Можно как-то договориться, решить. Знаете, неразрешимых задач не бывает. Я думаю, если бы захотели – оплатили любым способом. Значит, не хотели оплачивать. 

Будет ли это тяжелый удар по ЦСКА, учитывая, что клуб нуждается в трансферах? Ну, а для чего трансферы? Для борьбы на внутреннем рынке, в чемпионате, а для Европы... Мы там не будем играть еще несколько лет.  

Для чего это делается? Для чего-то же это делается. За что мы боремся на внутреннем соревновании? Ну, для того, чтобы побороться в чемпионате, нужны качественные игроки, чтобы «Зенит» победить.

Бан будет помехой? Конечно, а как же! Просто надо поставить в один ряд игроков «Зенита» и ЦСКА. Все же усиляются, и «Спартак» усиляется, результат дают. Понимаете, если задача не ставится изначально выигрывать какие-то трофеи, значит, надо пацанов своих отбивать молодых, которые начали играть, это и Глебов, и Кисляк, и Лукин. Их надо пробовать, они должны играть, значит, все время по большей части.

Время возможностей? Это не время возможностей, это самое время. Это ни на что не повлияет, да, пацаны обобьются здесь, да, не хватает международного опыта, но все равно это большой плюс для молодых футболистов играть в основном составе», – сказал главный тренер 2Drots.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Кузнецов
logo2Drots
logoКирилл Глебов
logoЗенит
logoМатвей Кисляк
logoМатвей Лукин
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Кузнецов: «Если я возглавлю ЦСКА, то не буду делать плохо. Если руководство клуба сменится, я даже не задумываясь приду. Но при нынешнем – нет»
1930 ноября, 17:28
Кузнецов об РПЛ: «Нормальных футболистов у нас нет, выпустите в Европу – будем смеяться, мы неконкурентоспособны. На легионерах можно заработать, все мы знаем эту схему»
1729 апреля, 19:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сменчугов покинул Lit Energy
10 минут назад
Некит 2Drots о своей бабушке: «На финале начинаются буллиталити: Сычу забивают, и я понимаю – надо подключать силы бабули – сбегал за иконой, и он тащит»
сегодня, 18:09
Станос о Гудае в Lit Energy: «Он уже в другой команде»
сегодня, 16:33
Кушанашвили о раке: «Девушки борются за жизнь отчаяннее, чем парни. Это меня потрясло. У нее четвертая химиотерапия, а она прихорашивается перед обходом»
38сегодня, 15:46
Отар Кушанашвили: «Я ухожу 22 июня 2030 года, если меня никто не покорит огромной суммой. Моя цель – прожить 20 очень качественных лет. Я сойду с ума, если буду видеть ваши рожи после семидесяти»
17сегодня, 14:06
Гудай: «70-80%, что уйду из 2Drots. Все клубы кроме них готовы дать сумму на закрытие ипотеки»
3сегодня, 12:10
Экс-защитник ФК «10» Мишин перешел в Fight Nights
сегодня, 10:21
Выиграй футболку Дзюбы или Зиньковского с автографом
сегодня, 10:00Конкурс
Крап о полуфинале против 2D: «Я хотел подбежать к Кузнецову и кинуть ему майку «Родины Медиа»
1сегодня, 09:49
Беляев против матча сборных России и Медиалиги: «Сборная создана для других целей, а не для участия в шоу»
9вчера, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»
52вчера, 19:32
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
24 декабря, 19:45
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября, 15:07
Чемпиона НБА Мозгова приглашали в медиабаскетбольный 2Drots: «Он сказал, что будет играть только за Rocket Team»
28 ноября, 09:01
Тренер Fight Nights Смирнов присоединился к штабу Березуцкого в азербайджанском «Сабахе»
27 ноября, 18:05
Игрок медиабаскетбольной команды Hoops Фиш назвал топ-3 клуба Лига Ставок Media Basket: «Родина Медиа», Alikson, Sayonara»
27 ноября, 14:55
Форвард «Амкала» Пича: «Все больше людей хотят попасть в медиафутбол, показать себя. Каждый год мы бьем рекорды по посещаемости»
325 ноября, 13:08
Дмитрий Кузнецов: «Во Второй лиге зарплаты 30-50 тысяч рублей»
1224 ноября, 18:53
Кудряшов хочет создать собственную команду в МФЛ. Спортдир FN Шишков заявил, что она будет не из России
222 ноября, 17:55
Карпин против матча с Медиалигой: «Соберите лучших игроков РПЛ и делайте шоу, но сборная должна играть со сборными»
622 ноября, 08:38