Дмитрий Кузнецов: «Главный недостаток российского футбола – очень высокие зарплаты игроков»

Дмитрий Кузнецов назвал главные недостатки российского футбола.

«Главный недостаток российского футбола – очень высокие зарплаты игроков. В большинстве случаев российские клубы платят футболистам неоправданно большие деньги.

Во-вторых, интенсивность тренировок. Тренировочный процесс и нагрузки в российских командах должны быть на уровне европейских клубов.

И в-третьих, футболисты. В РПЛ нужны мастера, вокруг которых будут строиться команды», – сказал главный тренер 2Drots и бывший защитник ЦСКА.