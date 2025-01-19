Дмитрий Кузнецов: «Главный недостаток российского футбола – очень высокие зарплаты игроков»
Дмитрий Кузнецов назвал главные недостатки российского футбола.
«Главный недостаток российского футбола – очень высокие зарплаты игроков. В большинстве случаев российские клубы платят футболистам неоправданно большие деньги.
Во-вторых, интенсивность тренировок. Тренировочный процесс и нагрузки в российских командах должны быть на уровне европейских клубов.
И в-третьих, футболисты. В РПЛ нужны мастера, вокруг которых будут строиться команды», – сказал главный тренер 2Drots и бывший защитник ЦСКА.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
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