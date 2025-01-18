«Амкал» встречается с белорусским Inform на «Астана Арене»

«Амкал» играет против Inform из Беларуси в 1-м туре казахстанской медиалиги.

Медиалига Казахстан, 1-й тур 18 января, суббота «Амкал» – Inform – 1:0 (первый тайм) Гол: 1:0 – Маричев (5) «Амкал»: Швагирев, Оле, Скороботов, Имай, Левшук, Ряба, Маричев, Папикян, Агекян, Самылин, Дамирони. Inform: Ваня, Бакей, Багдасар, Бони, Францев, Аноха, Набанке, Владос, Серпантин, Майор, Том. Матч проходит в Астане на «Астана Арене». ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.