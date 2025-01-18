«Амкал» встречается с белорусским Inform на «Астана Арене»
«Амкал» играет против Inform из Беларуси в 1-м туре казахстанской медиалиги.
Медиалига Казахстан, 1-й тур
18 января, суббота
«Амкал» – Inform – 1:0 (первый тайм)
Гол: 1:0 – Маричев (5)
«Амкал»: Швагирев, Оле, Скороботов, Имай, Левшук, Ряба, Маричев, Папикян, Агекян, Самылин, Дамирони.
Inform: Ваня, Бакей, Багдасар, Бони, Францев, Аноха, Набанке, Владос, Серпантин, Майор, Том.
Матч проходит в Астане на «Астана Арене».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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