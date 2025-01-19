«Броуки» встречаются с казахстанским «Жайдарман» на «Астана Арене»
«Броуки» играют против «Жайдарман» в 1-м туре медиалиги в Казахстане.
Медиалига Казахстан, 1-й тур
19 января, воскресенье
«Броуки» (Россия) – «Жайдарман» (Казахстан) – 4:0 (первый тайм)
Голы: 1:0 – Дени (4), 2:0 – Мэджик (13), 3:0 – Алишер (26), 4:0 – Мазур (28).
«Броуки»: И. Зириков, Киря, Жекич, Давыд, Сухой, Абрамян, Яковлев, Мазур, Алишер, Мэджик, Дени.
«Жайдарман»: Блэйле, Турай, Ережеп, Гумаров, Нуржигит, Айсултан, Вяткин, Мешиткалиев, Данияр, Сердюков, Муха.
Матч проходит в Астане на «Астана Арене».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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