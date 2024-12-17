Жеребьевка казахстанской медиалиги. «Амкал» сыграет в группе с SD Family, «Броуки» – с Top Team

Состоялась жеребьевка группового этапа 1XBET Media Football League.

Своих соперников узнали «Амкал » и 2Drots, которые сыграют на турнире в Казахстане в начале следующего года.

Группа A: «Амкал» (Россия), SD Family (Казахстан), Unwanted (Узбекистан), «Информ» (Беларусь).

Группа B: «БроукБойз » (Россия), Jaidarman (Казахстан), «Впорядке» (Казахстан), Top Team (Кыргызстан).

Турнир пройдет с 18 по 31 января на «Астана Арене».