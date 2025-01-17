  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Филимонов о деградации футбола в России: «Пропала тренерская мысль. Футбол Бескова был не похож на Лобановского. А сейчас у «Спартака» и «Динамо» поменяй майки, никто не отличит»
15

Филимонов о деградации футбола в России: «Пропала тренерская мысль. Футбол Бескова был не похож на Лобановского. А сейчас у «Спартака» и «Динамо» поменяй майки, никто не отличит»

Александр Филимонов высказался об уровне профессионального футбола в России.

– Почему идет деградация? Академии стали круче, инфраструктура не везде, но в целом улучшается.

– Это долгий и отдельный разговор. Думаю, вопрос в том, что мы как-то все делаем по шаблону – пропала тренерская мысль, все время пытаемся скопировать других. То голландскую систему, то испанскую, немецкую, итальянскую. 

Раньше были разные тренерские взгляды, школы – свои. Футбол Бескова был не похож на футбол Лобановского, Малофеева, Садырина. Грузинские, армянские команды отличались от остальных. А сейчас все клубы одинаковые – условно, играют «Спартака» и «Динамо», но если поменять футболки, никто не отличит.

Это переносится на детей – яркий пример для меня опыт в юношеской сборной с Александром Кержаковым. К нам приезжали лучшие футболисты страны, но они все были похожи друг на друга. Беру не физические качества (это не главное), а технику, виденье поля. Раньше были те, кто хорошо бежал, другие обладали великолепным пасом, третьи – сумасшедшим ударом, четвертые — пониманием игры. Были защитники с великолепным отбором. А сейчас – все одинаковые. 

Защитники не идут в отбор, а пласируют – ждут ошибки или передачи. Или идут в отбор с фолом. Думают: «Ну меня же не обыграли». Но так можно допласироваться до своих ворот. Что говорить, если нам даже в тульском «Арсенале» приходилось учить ребят отбирать мяч. 

Еще удивляло, что у молодого поколения сквозило: «Я молодой, все успею». Пытались донести, что если будете все время считать себя молодым, так им и останетесь. Так и будут воспринимать – что все впереди, а на самом деле позади. Вспоминаю себя в 16 лет – никогда не было мысли, что мне 16, спешить некуда. Хотел максимально проявить себя в каждом эпизоде, каждом движении, чтобы конкурировать с теми, кто опытнее, мастеровитее. 

Понимал: даже если травма, палец сломал, надо играть – иначе сяду в запас. Сейчас такого ощущения у молодых нет – люди спокойно берут паузу из-за  микротравмы или потому что устали. Понимают: их конкурент точно такой же – выйдет, ошибется, и меня вернут в состав.

Филимонов защищает медиафутбол и не смотрит РПЛ. Почему?

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoКонстантин Бесков
logoНародная Команда
logoWinline Медиалига
logoВалерий Лобановский
logoСпартак
logoАлександр Филимонов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сейчас люди стеночку увидели – и восхищаются. Потому что ничего слаще не видели, а в наше время стеночки и красота на поле были нормой». Филимонов о «Спартаке» 90-х 
11сегодня, 12:07
«Для молодых Каррера более значим, хотя у него 1 титул, а у меня 6. Или Джикия пришел: «О-о, Джикия», хотя регалии несопоставимы». Филимонов об игроках «Народной»
19сегодня, 10:28
«Не смотрю даже РПЛ – не интересен уровень. В мое время профи никогда не проигрывали любителям». Филимонов о российском футболе
38вчера, 18:11
Александр Филимонов: «К медиафутболу есть негатив, но дело в нашей общей культуре. Если такие шоу нравятся детям, проблема не в шоу, а в воспитании»
2015 января, 11:54
Филимонов защищает медиафутбол и не смотрит РПЛ. Почему?
915 января, 11:25
Рекомендуем
Главные новости
«Народная Команда» приостанавливает свою деятельность
сегодня, 17:39
Корш покинул 2Drots
сегодня, 16:02
«Броуки» подписали Карвахаля из Колумбии. Хавбек играл за юношеские сборные и в высшей лиге своей страны
7сегодня, 14:56
Радимов – Нагучеву о «ноунеймах» во Второй лиге: «Там полно классных сюжетов. Но если вы к ней слепы и не видите, то будьте к ней и немы, когда критикуете»
15сегодня, 14:05
«Сейчас люди стеночку увидели – и восхищаются. Потому что ничего слаще не видели, а в наше время стеночки и красота на поле были нормой». Филимонов о «Спартаке» 90-х 
11сегодня, 12:07
«Если Васю оставят в «Пари НН», это подтвердит, что в Медиалиге есть игроки, чье мастерство достойно куда более профессионального футбола». Осипов о Маврине
7сегодня, 11:16
«Для молодых Каррера более значим, хотя у него 1 титул, а у меня 6. Или Джикия пришел: «О-о, Джикия», хотя регалии несопоставимы». Филимонов об игроках «Народной»
19сегодня, 10:28
«Пускай за дворовую команду играет, но лучше за ветеранов. Гончаренко выдал какую-то сказку». Пономарев о Маврине в «Пари НН»
1сегодня, 09:17
Маврин о просмотре в «Пари НН»: «Классная история, из которой я постараюсь сделать контент и рассказать, как там в РПЛ»
4вчера, 20:13
«Не смотрю даже РПЛ – не интересен уровень. В мое время профи никогда не проигрывали любителям». Филимонов о российском футболе
38вчера, 18:11
Ко всем новостям
Последние новости
Ливийский «Аль-Ахли» Триполи предложил 50 тысяч долларов «Броукам» за Бельгу. Медийный клуб не продал хавбека
сегодня, 13:13
Экс-полузащитник «Броуков» Челидзе отправится на просмотр в «Уфу»
211 января, 19:31
СКА намекнул, что Кокорин может сыграть за клуб в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби
428 декабря 2024, 19:32
«150 тысяч в Медиалиге – это потолок, а в РПЛ зарплата уносит тебя в другой мир. Но для этого нужно пройти путь». Сапета о доходах футболистов
526 декабря 2024, 18:01
«Превращают футбол в поп-тусовку, где на бровке по 500 человек стоят. Бегают с камерами по полю, мат-перемат». Комличенко о Медиалиге
1720 декабря 2024, 08:36
«Не завидую Захаряну и Тюкавину, у каждого свой путь». Экс-форвард «Динамо» Терехов о карьере
310 декабря 2024, 19:37
Экс-форвард «Динамо» Терехов о деньгах в медиафутболе: «Зарплаты уровня Первой и Второй лиг»
10 декабря 2024, 18:48
Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»
188 декабря 2024, 13:45
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
316 декабря 2024, 15:25
Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»
535 декабря 2024, 19:32
Рекомендуем