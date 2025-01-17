Филимонов о деградации футбола в России: «Пропала тренерская мысль. Футбол Бескова был не похож на Лобановского. А сейчас у «Спартака» и «Динамо» поменяй майки, никто не отличит»

Александр Филимонов высказался об уровне профессионального футбола в России.

– Почему идет деградация? Академии стали круче, инфраструктура не везде, но в целом улучшается.

– Это долгий и отдельный разговор. Думаю, вопрос в том, что мы как-то все делаем по шаблону – пропала тренерская мысль, все время пытаемся скопировать других. То голландскую систему, то испанскую, немецкую, итальянскую.

Раньше были разные тренерские взгляды, школы – свои. Футбол Бескова был не похож на футбол Лобановского, Малофеева, Садырина. Грузинские, армянские команды отличались от остальных. А сейчас все клубы одинаковые – условно, играют «Спартака» и «Динамо», но если поменять футболки, никто не отличит.

Это переносится на детей – яркий пример для меня опыт в юношеской сборной с Александром Кержаковым. К нам приезжали лучшие футболисты страны, но они все были похожи друг на друга. Беру не физические качества (это не главное), а технику, виденье поля. Раньше были те, кто хорошо бежал, другие обладали великолепным пасом, третьи – сумасшедшим ударом, четвертые — пониманием игры. Были защитники с великолепным отбором. А сейчас – все одинаковые.

Защитники не идут в отбор, а пласируют – ждут ошибки или передачи. Или идут в отбор с фолом. Думают: «Ну меня же не обыграли». Но так можно допласироваться до своих ворот. Что говорить, если нам даже в тульском «Арсенале» приходилось учить ребят отбирать мяч.

Еще удивляло, что у молодого поколения сквозило: «Я молодой, все успею». Пытались донести, что если будете все время считать себя молодым, так им и останетесь. Так и будут воспринимать – что все впереди, а на самом деле позади. Вспоминаю себя в 16 лет – никогда не было мысли, что мне 16, спешить некуда. Хотел максимально проявить себя в каждом эпизоде, каждом движении, чтобы конкурировать с теми, кто опытнее, мастеровитее.

Понимал: даже если травма, палец сломал, надо играть – иначе сяду в запас. Сейчас такого ощущения у молодых нет – люди спокойно берут паузу из-за микротравмы или потому что устали. Понимают: их конкурент точно такой же – выйдет, ошибется, и меня вернут в состав.

Филимонов защищает медиафутбол и не смотрит РПЛ. Почему?