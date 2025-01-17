«Сейчас люди стеночку увидели – и восхищаются. Потому что ничего слаще не видели, а в наше время стеночки и красота на поле были нормой». Филимонов о «Спартаке» 90-х 

Александр Филимонов рассказал о красивом футболе «Спартака» 90-х.

– Вы говорили, что тренерский ориентир для вас – Романцев. В чем его особенность?

– Психология и требовательность. Он поменял мировоззрение в «Спартаке » – у него мы никогда не играли как получится.

Помню один момент – в квалификации ЛЧ с «Литексом »: в гостях победили 5:0, дома 5:2. Казалось, без проблем вышли в ЛЧ, но после матча Романцев серьезно предъявил.

Было так: я получил мяч, сбросил его Диме Парфенову, тот под давлением отдал дальше, потом еще одна передача – цейтнот, потеря и гол. Вроде бы какие ко мне вопросы – после прошло несколько передач, действий, только потом перехват. Но Олег Иванович хотел, чтобы мы всегда росли над собой – озвучил, что виноват был именно я. Тем, что подставил защитников под прессинг.

А второй пример – перед сезоном-1999. На собрании Романцев сказал, что никогда – ни в советское время, ни в российское время – одна команда не выигрывала чемпионат четыре раза подряд. Три было, четыре – никогда. У нас могло наступить пресыщение победами, а после этих слов из 30 матчей – 15 сыграли на ноль! И это «Спартак», который всегда много забивал, но и пропускал достаточно. В тот сезон мы пропустили меньше всех – 24 мяча. С тех пор «Спартак» ни разу не приближался к тому достижению.

– Нет обиды, что «Спартак» 90-х забывается? И для молодых герои – уже другие люди.

– Обида – не то слово. Давно уже живу с этим чувством, отболело. Сейчас такое отношение само собой разумеющееся.

Когда даже достижения Олега Ивановича Романцева начинают с кем-то сравнивать – с новыми тренерами «Спартака», например. Или когда вообще забывают о нем, не узнают на улице, будто это лишь один из в истории «Спартака». Начинаешь понимать: если к такой глыбе подобное отношение, то чего обижаться мне? Глупо просто.

Знаете, как говорил нам Георгий Александрович Ярцев: «Вы еще не ели ничего слаще морковки». Он так наставлял – мол, сделанного мало, надо больше, не останавливайтесь. Сейчас люди смотрят наш футбол, стеночку увидели – и восхищаются. Потому что ничего слаще не видели, и эти крохи стали как пирожные, а в наше время стеночки и красота на поле были нормой, – сказал тренер вратарей медиафутбольного клуба «Народная Команда » в интервью Спортсу’‘.

Филимонов защищает медиафутбол и не смотрит РПЛ. Почему?