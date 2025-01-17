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  • «Для молодых Каррера более значим, хотя у него 1 титул, а у меня 6. Или Джикия пришел: «О-о, Джикия», хотя регалии несопоставимы». Филимонов об игроках «Народной»
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«Для молодых Каррера более значим, хотя у него 1 титул, а у меня 6. Или Джикия пришел: «О-о, Джикия», хотя регалии несопоставимы». Филимонов об игроках «Народной»

Александр Филимонов вспомнил встречу «Народной Команды» с Массимо Каррерой.

 – В «Народной Команде» ощущается, что она – кусочек того самого «Спартака» из 90-х?

– Ну какой «Спартак» из 90-х, если человеку из золотого поколения приходится доказывать игрокам свою точку зрения – словами и педагогическими методами?

Для молодых пацанов в команде Массимо Каррера более значим. Хотя он выиграл один титул, а я шесть. Или пришел Джикия: «О-о, Джикия». И получается, что ты тут просто тренер вратарей, а там – Джикия. Хотя с точки зрения достижений и регалий истории несопоставимы. 

Для молодых футболистов 90-е, наверное, это сказка из прошлого. Ну было что-то там в царские времена, до революции. 

– Разве в ваше время молодые всегда соглашались с предыдущим поколением? 

– Не всегда. Но уважение было. Другое воспитание – сейчас ты иногда говоришь что-то игроку, а в глазах видишь: «Что ты мне рассказываешь? Тебя скоро уберут».

Я многое повидал – и как игроки ловят каждое слово тренера, и как смотрят будто сквозь тебя.

Но что дает позитив – по ходу тренировок, игр вижу, как отношение меняется. Так было и в «Народной» – да, это все через ошибки. Игрок ощущает, что у него не получается по-своему, начинает прислушиваться, приходит понимание, что я хочу помочь. Что я знаю как помочь, – сказал тренер вратарей медиафутбольного клуба «Народная Команда» в интервью Спортсу’‘.

Филимонов защищает медиафутбол и не смотрит РПЛ. Почему?

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoСпартак
logoГеоргий Джикия
logoМассимо Каррера
logoНародная Команда
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Филимонов
logoWinline Медиалига
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