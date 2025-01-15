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Александр Филимонов: «К медиафутболу есть негатив, но дело в нашей общей культуре. Если такие шоу нравятся детям, проблема не в шоу, а в воспитании»

Александр Филимонов прокомментировал негативное отношение к медиафутболу.

– Понятно, что есть негатив к определенным явлениям в медиафутболе. Но раз это [конфликты и трешток] привлекает людей, всех устраивает, значит, так и будет. Если появится отторжение аудитории, команды перестроятся. Ведь чем хорош медийный футбол – он существует на самоокупаемости. Нет бюджетов корпораций, регионов – только частные лица, частные компании. И они понимают – если мы вкладываем, то что-то получаем. Если не получаем – заканчиваем существование. 

Все честно. 

– Вас трешток и агрессия не смущали? 

– Конечно, мне не нравится, но понимаю – это часть игры. С такой логикой можем прийти к тому, что кричат болельщики на стадионах в РПЛ. Там оскорбления и мат присутствуют по полной программе. Негатива, наверное, даже больше, чем в медиафутболе. 

Просто в РПЛ это слышат те, кто приходит на стадион, а в медиа – все, кто смотрят трансляцию. Камеры максимально близко, и зрители обращают внимание. 

В наше время тоже разное случалось – и драки фанатов, и закидывали камнями, бутылками. В Самаре, Владикавказе, например. В 96-м после матча прятались в автобусе, закрывали окна сумками, чтобы не пораниться осколками, кто-то падал в проход. ОМОН сдерживал толпу, но не мог выцепить бросавших – либо всех разгонять, либо просто не подпускать людей ближе, охраняя приезжую команду.  

Это происходило не на экране смартфона, но это было. 

Дело не в медиафутболе, а в нашей общей культуре. К сожалению, если такие шоу нравятся детям, если они их любят, проблема не в шоу, а в воспитании. Другой вопрос – что, возможно, в медиафутболе конфликты наиграны и делаются специально. Но для меня эта составляющая в тени, не пересекаюсь и не слежу. Даже не слежу за роликами «Народной Команды». Главное – что происходит на футбольном поле, результат команды, общение с футболистами, – сказал бывший вратарь «Спартака» и тренер вратарей «Народной Команды» в интервью Спортсу’‘.

Филимонов защищает медиафутбол и не смотрит РПЛ. Почему?

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoАлександр Филимонов
logoНародная Команда
logoWinline Медиалига
болельщики
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