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«Не смотрю даже РПЛ – не интересен уровень. В мое время профи никогда не проигрывали любителям». Филимонов о российском футболе

Александр Филимонов высказался об уровне профессионального футбола в России.

«Возможно, есть ощущение – что-то идет не так. В мое время профессиональная команда любого уровня никогда не могла проиграть любителям. Никогда. Сейчас в Кубке России медиаклубы регулярно побеждают Вторую лигу, пытаются конкурировать с Первой.

Деградация профессионального футбола, которую видел еще в 2018 году. Тогда вернулся во Вторую лигу – в «Долгопрудный», и отчетливо помню ощущение падения. Команды разваливаются, бюджеты слабые, затыкаются дыры в составе. Футболисты параллельно Второй лиге играют в ЛФЛ. Выживание, а не развитие. 

Сейчас, к сожалению, стало только хуже. 

Получается, что профессиональные клубы – якобы профессиональные – хуже, чем любители. Отсюда и ревность: «Как они нас побеждают?», «Мы не хотим, чтобы они с нами играли». Ну так вы обыграйте любителей, чтобы они поняли: тут делать нечего, не хотим здесь быть – нам здесь больно. 

А выходит наоборот. 

Сейчас не смотрю даже РПЛ – просто не интересен уровень. Недавно пригласили экспертом на матч «Локомотива» и «Спартака» – в очередной раз убедился, что ничего не теряю, пропуская матчи», – сказал тренер вратарей медиафутбольного клуба «Народная Команда» в интервью Спортсу’‘.

Филимонов защищает медиафутбол и не смотрит РПЛ. Почему? 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoпремьер-лига Россия
logoНародная Команда
logoWinline Медиалига
logoВторая лига А
logoВторая лига Б
logoАлександр Филимонов
logoПервая лига
logoСпартак
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