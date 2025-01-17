Радимов – Нагучеву о «ноунеймах» во Второй лиге: «Там полно классных сюжетов. Но если вы к ней слепы и не видите, то будьте к ней и немы, когда критикуете»

Владислав Радимов отреагировал на высказывания Романа Нагучева про Вторую лигу.

Комментатор «Матч ТВ», рассуждая о хейте в отношении медиафутбола, призвал обратить внимание на низшие лиги России, где играют «ноунеймы, у которых ноль надежд с таким маркетингом турнира».

«Во-первых, все понимают, что история с Васей в «Пари НН» скорее медийная, чем спортивная. Я высоко оцениваю его футбольные навыки и убежден, что на уровне РПЛ он играть мог бы, но если бы ему было хотя бы 25. Но в любом случае даже пройти сборы – уже круто. Знаю, что Вася тренирует детей, и уверен, для его подопечных это тоже яркая и классная история, когда их тренер окажется в команде РПЛ – просто супер!

Но со словами про Вторую лигу согласиться я просто не могу. Ты критикуешь маркетинг этой лиги, называешь людей оттуда ноунеймами. При этом ты сам с удовольствием у себя на канале пишешь про подземелье обожаемых тобой чемпионатов Голландии или Германии. Ты думаешь, в нашей Второй лиге недостаточно классных, интересных, достойных сюжетов? Там их полно, просто вы, журналисты, не хотите или не умеете их находить и про них рассказывать.

Про Пальцева или Мусаева вы пишите, когда они уже сверкают в РПЛ, а не когда топчут нехайповые поля Второй лиги. Про японского долгожителя, который в 50+ играет, вы пишите, а о том, что за «Торпедо» из Миасса в 45 продолжает выскакивать на поле Константин Марков, вы не знаете. Наконец, про вратаря «Енисея-2» Андрея Сорокина, который вместо отпуска поехал на Черное море убирать разлившийся мазут – потрясающая история! И поверь, прекрасных сюжетов из нашей Второй лиги полно, их просто находить чуть сложнее, чем плыть по и без того бурному медиафутбольному течению. Вопросов нет, пишите про что хочется, ваше дело. Но если вы к нашей Второй лиге слепы и не видите в ней классных сюжетов, то будьте к ней и немы, когда критикуете.

Кстати, к твоим словам о том, что никто не знает и не понимает, как из Второй лиги выйти в Первую. И про то, что Вторая лига – вообще такая лига ноунеймов, в отличие от Медиалиги. Не секрет, что ощутимая часть сотрудников Медиалиги работает и в ФНЛ, которая проводит ту самую Вторую лигу. Ром, объяснишь как это так получается, что сотрудники одни, а интерес к лигам, как ты говоришь, настолько полярный? Руководитель ФНЛ тут недавно рассказывал, что нужно лимит отменить во Второй лиге, «научиться работать на иностранных рынках». Быть может, надо вызвать своих сотрудников на ковер и спросить у ребят, как Вторую лигу делать столь же интересной, а не душить наших молодых игроков возможным заездом легионеров во Вторую лигу?

P.S. Нижний, все понимаю, но если вылетите, ох и огребете же вы. Играете с судьбой, конечно!» – написал бывший капитан «Зенита», спортивный директор «Чисто Питер» Владислав Радимов.