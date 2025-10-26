Тарасов готов провести бой по боксу: «Если будет медийный оппонент, почему нет»

Дмитрий Тарасов заявил, что готов провести бой по правилам бокса.

«Я начинал свой путь в спорте с карате. Мой папа преподавал. Но потом появился футбол, и я ушел туда. А единоборства остались, как хобби. Но когда профессионально занимался футболом, то было сложно совмещать.

Сейчас у меня появилось достаточно времени, занимаюсь в 7 утра боксом каждый день. Я в хорошей форме, мне кидают вызовы, но не буду говорить имена. Посмотрим, что из этого выйдет. Провести бой? Посмотрим, если будет хороший бой с точки зрения медийности. Если будет медийный оппонент, то почему нет», – сказал бывший игрок «Локомотива » и «Родины Медиа ».