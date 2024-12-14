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Радимов о смягчении лимита в Первой и Второй лигах: «Можно при условии, что требования в части вложений в детско-юношеский футбол на порядок вырастут. Иначе это вредительство»

Владислав Радимов назвал условие смягчения лимита в Первой и Второй лигах.

«Мое мнение – менять лимит и допускать больше легионеров в заявках клубов Первой и Второй лиг можно только при том условии, что требования к клубам в части вложений в детско-юношеский футбол и инфраструктуры должны на порядок вырасти.

Потому что сейчас во многих клубах ФНЛ у клубов даже нет академий, большинство для регламента отделываются договором с местной ДЮСШ, для которой клубы практически ничего не делают, пацаны тренируются на четвертинке поля, а потом вы ждете, чтобы они после этого с приезжими балканцами или африканцами конкурировали? Нет уж, братцы, так не работает!

Расширение числа легионеров в нашей Первой и Второй лигах допустимо только после того, как значительно увеличатся требования лицензирования в части детско-юношеского футбола, иначе это будет вредительство для нашего футбола!» – написал бывший полузащитник «Зенита» в своем телеграм-канале.

Нынешний лимит на легионеров позволяет каждому клубу Мелбет Первой лиги включать в заявку на сезон не более четырех игроков-иностранцев. В LEON Второй лиге выступления футболистов-легионеров запрещены полностью.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
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logoпремьер-лига Россия
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лимит на легионеров
детский футбол
logoВторая лига Б
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