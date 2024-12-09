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«Fan ID – будто леща хорошего дали. Идеально оставить его на сборную и еврокубки, чтоб закон не пропадал». Фанат «Спартака» Кучер о бойкоте

Фанат «Спартака» Сергей Кучер рассказал, что Мир РПЛ ему стала неинтересна.

«После Fan ID жизнь сильно поменялась – будто леща хорошего дали. В первое время – опустошение и непонимание. Как жить дальше? Как жить по-другому? 

Когда сейчас прихожу на «Спартак» – матчи легенд, события, где нет Fan ID, – заряжаюсь максимально. Такая ностальгия. Видишь знакомых работников стадиона, пацанов, с которыми отрывались на секторе, и даже рядовой матч-звезд превращается в шоу. Стадион дышит – поле и трибуны становятся единым организмом. А когда смотрю футбол по телику, пусть там и собирается тысяч по 15-20, но души нет. Будто театр, где люди смотрят, как играют 22 миллионера.

РПЛ – стала неинтересна. Не знаю, насколько правильно, но иногда даже не знаю, что в ближайшую субботу «Спартак» и ЦСКА играют. И так – у многих. Перестаешь следить как раньше – когда календарь матчей на месяцы вперед был. Сейчас планируешь только выставочные шоу, которые организует «Спартак». Иногда смотришь футбол в баре – в компании. Может, это и к счастью – опять же для семьи. При этом любовь к «Спартаку» ни на грамм не похудела. Понимаю – есть люди, игроки, тренеры, фанаты, и сейчас они это клуб. Но они приходят и уходят, а «Спартак» – это навсегда.

Парни, кто ушел с трибуны, обсуждают Fan ID – не в формате «давайте на все плюнем и вернемся», а – как можно поменять, смягчить закон. Идеальная история – убрать паспорт болельщика из местного чемпионата и Кубка, оставить только на матчи сборной и еврокубки. В общем, там, где нас не будет очень долго. Ну чтоб закон не пропадал.

Об этом все говорят – и футболисты, и политики, и звезды. Всем очевидно: сейчас на стадионах такое количество камер, что мышь не проскочит. Все очень безопасно и хорошо работало и без Fan ID», – сказал Кучер в интервью Спортса’‘.

«Пригласил Романцева – и мы проиграли 0:7». Фанат «Спартака» разочаровался в РПЛ – и создал свой клуб 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортс’‘
Сергей Кучер
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