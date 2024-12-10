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  • «Сейчас «Спартак» – ЦСКА – театр на 20 тысяч человек. Там скучно, а в медиафутболе – шоу». Основатель «Народной Команды» об увлечениях молодежи
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«Сейчас «Спартак» – ЦСКА – театр на 20 тысяч человек. Там скучно, а в медиафутболе – шоу». Основатель «Народной Команды» об увлечениях молодежи

Сергей Кучер высказался о Winline Медиалиге.

– Ты 16 лет в фанатстве, но увлекся медиафутболом. Что тебе в нем нравится?

– То, что это стало не просто медийной игрой, а полноценным чемпионатом, где футболисты могут развиваться.

Если бы я не был близок к теме, то подумал: «Ерунда какая-то». Но своими глазами вижу ребят, кто не заиграл в профи, а здесь получают хорошие деньги, становятся узнаваемыми, налаживают свою жизнь.

Парни из академии «Спартака», которые оказались никому не нужны, в медиафутболе могут зарабатывать и не тратить время на ЛФЛ. Многие возвращаются домой в Сокольники, где мы тренируемся, – тоже важная эмоциональная история.

Еще момент – появилась площадка, куда фанаты могут приходить шизить, общаться с легендами «Спартака» в неформальной обстановке – такого нет даже на выставочных матчах. Прямой контакт.

Вообще, если из медиафутбола убрать грязь (а ее уже становится меньше), эта история будет жирным плюсом для молодых.

– Почему дети и подростки больше тянутся к медиафутболу, чем к профи?

– Мое мнение: потому что на большом футболе сейчас нет фанатов, нет азарта какого-то. Это ведь еще с ковида началось.

Раньше «Спартак» – ЦСКА: перформансы, пиротехника, заряды, все молодые хотят попасть на фан-сектор.

Сейчас «Спартак» – ЦСКА: театр на 20 тысяч человек, где просто играют в футбол.

Молодым там просто скучно. А на медиафутболе – шоу. Дети приходят из школы и обсуждают: «Прикинь, этот что сделал».

«Пригласил Романцева – и мы проиграли 0:7». Фанат «Спартака» разочаровался в РПЛ – и создал свой клуб 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Сергей Кучер
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЦСКА
logoНародная Команда
logoWinline Медиалига
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