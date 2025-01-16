Маврин, Чужой и Фанки в заявке «Амкала» на казахстанскую медиалигу

27 футболистов попали в заявку «Амкала» для участия в казахстанской медиалиге.

Вратари: Максим Швагирев , Виталий Ушаков.

Защитники: Имай, Илья Скроботов , Оле, Арсений Левшук , Дмитрий Кузькин , Феликс , Алексей Самылин, Шурыга.

Полузащитники: Ряба, Евгений Маричев , Эрик Товмасян , Давид Папикян, Василий Маврин , Никита Дубчак , Глеб Алексеев, Евгений Назаров .

Нападающие: Пича, Дамир Трегулов, Александр Конев, Давид Агекян, Чужой , Анатолий Катрич , Фанки , Иван Беспалов*, Дмитрий Мичуренков*.

* – игроки, находящиеся в клубе на просмотре.

17 января команда вылетает в Казахстан . Матчи казахстанской медиалиги пройдут с 18 января по 1 февраля на «Астана Арене».

В одной группе с «Амкалом » играют Inform, SD Family и Unwanted.