Маврин, Чужой и Фанки в заявке «Амкала» на казахстанскую медиалигу
27 футболистов попали в заявку «Амкала» для участия в казахстанской медиалиге.
Вратари: Максим Швагирев, Виталий Ушаков.
Защитники: Имай, Илья Скроботов, Оле, Арсений Левшук, Дмитрий Кузькин, Феликс, Алексей Самылин, Шурыга.
Полузащитники: Ряба, Евгений Маричев, Эрик Товмасян, Давид Папикян, Василий Маврин, Никита Дубчак, Глеб Алексеев, Евгений Назаров.
Нападающие: Пича, Дамир Трегулов, Александр Конев, Давид Агекян, Чужой, Анатолий Катрич, Фанки, Иван Беспалов*, Дмитрий Мичуренков*.
* – игроки, находящиеся в клубе на просмотре.
17 января команда вылетает в Казахстан. Матчи казахстанской медиалиги пройдут с 18 января по 1 февраля на «Астана Арене».
В одной группе с «Амкалом» играют Inform, SD Family и Unwanted.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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