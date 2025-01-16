0

Маврин, Чужой и Фанки в заявке «Амкала» на казахстанскую медиалигу

27 футболистов попали в заявку «Амкала» для участия в казахстанской медиалиге.

Вратари: Максим Швагирев, Виталий Ушаков.

Защитники: Имай, Илья Скроботов, Оле, Арсений Левшук, Дмитрий Кузькин, Феликс, Алексей Самылин, Шурыга.

Полузащитники: Ряба, Евгений Маричев, Эрик Товмасян, Давид Папикян, Василий Маврин, Никита Дубчак, Глеб Алексеев, Евгений Назаров.

Нападающие: Пича, Дамир Трегулов, Александр Конев, Давид Агекян, Чужой, Анатолий Катрич, Фанки, Иван Беспалов*, Дмитрий Мичуренков*.

* – игроки, находящиеся в клубе на просмотре.

17 января команда вылетает в Казахстан. Матчи казахстанской медиалиги пройдут с 18 января по 1 февраля на «Астана Арене».

В одной группе с «Амкалом» играют Inform, SD Family и Unwanted.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Амкала»
logoМаксим Швагирев
logoАрсений Левшук
logoИлья Скроботов
logoФеликс
logoДмитрий Кузькин
logoЕвгений Маричев
logoЭрик Товмасян
logoВасилий Маврин
logoЕвгений Назаров 1997
logoНикита Дубчак
logoАнтон Чужой
logoАнатолий Катрич
Фанки
logoАмкал
Медиалига Казахстан
logoSD Family
Глеб Алексеев
logoДавид Агекян
logo«Пича» Максим Пичугин 1998
Виталий Ушаков 1998
logoДавид Папикян
logoДамир Трегулов
logo«Шурыга» Илья Шурыгин
Алексей Самылин
Александр Конев
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
logo«Имай» Руслан Имаев
logoДмитрий Мичуренков
logo«Оле» Владимир Оленченко
Иван Беспалов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Амкал» сыграет с Inform, «Броуки» – против «Жайдарман» в 1-м туре 1XBET MFL
9 января, 13:39
Арбитр Алиби не будет работать на матчах казахстанской медиалиги. Из-за его решения 2Drots ушли с поля в финале прошлого турнира
15 января, 09:36
Рекомендуем
Главные новости
У капитана «Чисто Питер» Батова полный разрыв передней крестообразной связки и частичный разрыв латеральной коллатеральной связки
сегодня, 13:49
Манна: «Азамат знает, когда надавить. Жека и Некит где-то упустили момент их общения с Гудаем»
сегодня, 13:22
Разыгрываем годовые подписки на Okko Спорт и Матч Премьер от пикера Спортса’’
сегодня, 13:00
Экс-форвард «Факела» Мичуренков и хавбек «Банки» Беспалов отправятся с «Амкалом» на турнир в Казахстане
сегодня, 12:21
«Запомним клуб «Пари НН» перед кончиной именно таким. Позорище и очередной зашквар». Экс-агент Лунева о приглашении Маврина
24сегодня, 10:10
Нагучев о Маврине в «Пари НН»: «Не понимаю хейт к медиафутболу. Хайп? Посмотрите на Вторую лигу. Все игроки там – ноунеймы, у которых ноль надежд с таким маркетингом турнира»
23сегодня, 08:53
«За поддержку и желчь спасибо! Работаем, ребятушки». Маврин о приглашении на сборы в «Пари НН»
1вчера, 20:07
Курбанов покинул Lit Energy
вчера, 19:25
Главный тренер «Амкала» Панов о приглашении Маврина на сборы в «Пари НН»: «Это шутка, да?»
2вчера, 18:42
«Васи в РПЛ не будет, очень рискованная медийная история. Если «Пари» вылетит, просмотр «медийного» будут обсуждать, а недоброжелатели – гадить». Егоров о приглашении Маврина
2вчера, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Медиафутбольные команды не должны обижаться, что сборная не хочет с ними играть». Хавбек «Пари НН» о медиафутболе
258 минут назад
Хавбек «Пари НН» Майга о просмотре медиафутболиста Маврина: «Я не боюсь конкуренции. Видно, что он очень популярный игрок Медиалиги»
1сегодня, 14:32
Экс-полузащитник «Броуков» Челидзе отправится на просмотр в «Уфу»
211 января, 19:31
СКА намекнул, что Кокорин может сыграть за клуб в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби
428 декабря 2024, 19:32
«150 тысяч в Медиалиге – это потолок, а в РПЛ зарплата уносит тебя в другой мир. Но для этого нужно пройти путь». Сапета о доходах футболистов
526 декабря 2024, 18:01
«Превращают футбол в поп-тусовку, где на бровке по 500 человек стоят. Бегают с камерами по полю, мат-перемат». Комличенко о Медиалиге
1720 декабря 2024, 08:36
«Не завидую Захаряну и Тюкавину, у каждого свой путь». Экс-форвард «Динамо» Терехов о карьере
310 декабря 2024, 19:37
Экс-форвард «Динамо» Терехов о деньгах в медиафутболе: «Зарплаты уровня Первой и Второй лиг»
10 декабря 2024, 18:48
Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»
188 декабря 2024, 13:45
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
316 декабря 2024, 15:25
Рекомендуем