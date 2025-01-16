Хавбек «Пари НН» Майга о просмотре медиафутболиста Маврина: «Я не боюсь конкуренции. Видно, что он очень популярный игрок Медиалиги»

Мамаду Майга высказался о Василии Маврине.

«Пари НН» пригласил на второй сбор на просмотр хавбека «Амкала ».

«Думаю, уже все видели эту новость. Как он мне? Ничего не могу сказать. Для меня самое главное – набирать кондиции и форму.

Я не боюсь конкуренции. Без конкуренции не бывает футбола. Как себя проявит Маврин ? Нормально. Я не видел его игру. Как и что будет, я не знаю. Видно, что он очень популярный игрок Медиалиги . Посмотрим!» – сказал полузащитник «Пари НН».

Майга пропустил первую часть сезона Мир РПЛ из-за травмы крестообразной связки колена.

35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен