Азамат: «2Drots разматываются простейшими двухходовками. Играть Вагабондами и Хулами? Зашатается и Кузнецов, если поймет, что игроки уходят не за деньгами»

Азамат Мусагалиев высказался о состоянии 2Drots в межсезонье.

«Интересное дело.

Впервые в истории МФЛ команда 2Drots разматываются простейшими двухходовками. Слух о том, что ФК «10» планирует вернуть Вульфа – заставляет 2D его подписать.

Кирилл Бирюков в качестве свободного агента тоже «перехватывается» руководителями 2D. Эдамс задумался о «величии» 2D.

Кем играть? Вагабондами и Хулами? Дмитрий Викторович вряд ли на это согласится. Зашатается и он. Если, НАКОНЕЦ-ТО, поймет, что игроки уходят не за деньгами.

И что остается бизнесменам? Пойдут во Вторую лигу за «безликими профиками», как Жекиты любят называть не своих игроков. Но не факт, что оттуда к ним пойдут молодые профессионалы. Выход один – раскошеливаться, доставать заначки из мешочка и забирать Алишера Рахимова . И вот тут я впервые в жизни поздравлю Димку Егорова.

Денежный мешок – это мешок с деньгами. 2D любят говорить о нашем мешке, но забывают о своем. У 2D этот мешок всегда есть, просто они им неправильно пользовались или правильно, но для кого? Для клуба ли?» – написал президент ФК «10».

Недавно главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов заявил , что не верит, что в ФК «10» идут не из-за денег.

Таблица трансферов медиафутбола