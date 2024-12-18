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  • Азамат: «2Drots разматываются простейшими двухходовками. Играть Вагабондами и Хулами? Зашатается и Кузнецов, если поймет, что игроки уходят не за деньгами»
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Азамат: «2Drots разматываются простейшими двухходовками. Играть Вагабондами и Хулами? Зашатается и Кузнецов, если поймет, что игроки уходят не за деньгами»

Азамат Мусагалиев высказался о состоянии 2Drots в межсезонье.

«Интересное дело.

Впервые в истории МФЛ команда 2Drots разматываются простейшими двухходовками. Слух о том, что ФК «10» планирует вернуть Вульфа – заставляет 2D его подписать.

Кирилл Бирюков в качестве свободного агента тоже «перехватывается» руководителями 2D. Эдамс задумался о «величии» 2D.

Кем играть? Вагабондами и Хулами? Дмитрий Викторович вряд ли на это согласится. Зашатается и он. Если, НАКОНЕЦ-ТО, поймет, что игроки уходят не за деньгами.

И что остается бизнесменам? Пойдут во Вторую лигу за «безликими профиками», как Жекиты любят называть не своих игроков. Но не факт, что оттуда к ним пойдут молодые профессионалы. Выход один – раскошеливаться, доставать заначки из мешочка и забирать Алишера Рахимова. И вот тут я впервые в жизни поздравлю Димку Егорова.

Денежный мешок – это мешок с деньгами. 2D любят говорить о нашем мешке, но забывают о своем. У 2D этот мешок всегда есть, просто они им неправильно пользовались или правильно, но для кого? Для клуба ли?» – написал президент ФК «10».

Недавно главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов заявил, что не верит, что в ФК «10» идут не из-за денег.

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: тг-канал ФК «10»
logo«Вульф» Александр Вульфов
logoЭдамс
logoДмитрий Кузнецов
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoНекит 2Drots
logo2Drots
logoАзамат Мусагалиев
logoДмитрий Егоров
logo«Биря» Кирилл Бирюков
logoВагабонд
Хул
logoФК 10
logoWinline Медиалига
logoАлишер Рахимов
logoБроукБойз
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