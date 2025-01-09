Баста: «Медиафутбол называют чистилищем, последним приютом, но все не так. Уличные банды дают зажигать, профи выходят с напряжением»
Баста высказался о матчах медиафутбольных команд против профи.
«Команды Медиалиги настолько замотивированы, для них каждая возможность выйти и порубиться с клубами из профессиональных дивизионов – это всегда вызов.
Я уверен, каждый профессиональный клуб с напряжением выходит играть, потому что та мотивация, которая есть у медиафутбольных команд – она колоссальная.
Во-первых, многие сводят счеты, потому что играют многие футболисты, которые не дошли по определенным причинам до премьерки, но имеют крутую базу, бэкграунд и намерения. В медиафутболе очень важен вызов самому себе. Кто-то говорит, что медиафутбол – чистилище, последний приют для профессиональных игроков, но как показывает время – все немного не так. И уличные банды дают зажигать», – сказал владелец СКА Ростов.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: соцсети СКА
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