Кокорин может сыграть за СКА в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби
Александр Кокорин может сыграть за СКА Басты в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби.
В телеграм-канале СКА опубликовали фотографию Александра Кокорина, державшего именную футболку клуба с 9 номером, подписав: «Что за усиление нас ждет в Абу-Даби».
Winline Суперкубок Медиалиги пройдет в Абу-Даби с 31 января по 8 февраля. Было анонсировано участие 7 команд: «Десятки», Lit Energy, «Родины Медиа», Fight Nights, «Броуков», 2Drots и «Амкала».
Президент Медиалиги Николай Осипов дополнил, что в турнире может принять участие 8 команд. Вероятно, последней командой станет СКА.
Ранее сообщалось, что в Суперкубке могут сыграть Кларенс Зеедорф и Бакари Санья за Fight Nights Камила Гаджиева.
Кокорин выступает за «Арис» Лимасол в Высшей лиге Кипра.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал СКА
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