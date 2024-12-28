Кокорин может сыграть за СКА в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби

Александр Кокорин может сыграть за СКА Басты в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби.

В телеграм-канале СКА опубликовали фотографию Александра Кокорина , державшего именную футболку клуба с 9 номером, подписав: «Что за усиление нас ждет в Абу-Даби».

Winline Суперкубок Медиалиги пройдет в Абу-Даби с 31 января по 8 февраля. Было анонсировано участие 7 команд: «Десятки », Lit Energy , «Родины Медиа », Fight Nights , «Броуков», 2Drots и «Амкала ».

Президент Медиалиги Николай Осипов дополнил, что в турнире может принять участие 8 команд. Вероятно, последней командой станет СКА.

Ранее сообщалось, что в Суперкубке могут сыграть Кларенс Зеедорф и Бакари Санья за Fight Nights Камила Гаджиева.

Кокорин выступает за «Арис» Лимасол в Высшей лиге Кипра.