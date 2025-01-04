«Если говорить, что кто-то в клубе не знал, тогда зачем находиться в Медиалиге?» Рзаев ушел из СКА из-за боя с Эль Матадором

Мушвиг Рзаев рассказал о причинах ухода из СКА.

«На меня вышли и захотели продраться. Я принял вызов. Но сначала пошел обговорить это с тренером. Тренер сказал: «Я не против».

Я не хотел это ни от кого таить, не делал за спиной. Месяц назад был анонс боя. Если говорить, что кто-то в клубе не знал, тогда зачем находиться в Медиалиге , если не знаешь, что игрок команды проводит бой?

Я это сделал не в крысу. Я пошел к тренеру, он дал согласие. Тренер для меня – последняя инстанция. Я бы с удовольствием обсудил это и с Бастой [владельцем клуба], хотел взять его номер, но мне сказали, что он недосягаем. Я хотел остаться в клубе, сейчас уже не хочу», – рассказал экс-защитник СКА.

Напомним, СКА объявил об уходе Рзаева из клуба. В октябре клуб купил игрока за 250 тысяч рублей у «БроукБойз» и подписал с ним трехмесячный контракт.

15 февраля Рзаев проведет бой с защитником медиафутбольного Fight Nights Эль Матадором.