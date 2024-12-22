Набабкин хотел бы вернуться в профессиональный футбол: «Играю в Медиалиге, а сейчас начал в падел»
Кирилл Набабкин рассказал о желании вернуться в профессиональный футбол.
«Я еще не завершил карьеру. Играю в Медиалиге, а сейчас начал в падел.
Вариантов вернуться в профессиональный футбол пока не было, но я хотел бы», – сказал 38-летний защитник.
Набабкин по завершении прошлого сезона покинул ЦСКА и присоединился к СКА, который сейчас выступает в Winline Медиалиге.
В Кубке Лиги Кирилл провел пять игр, не отметившись результативными действиями. СКА пробился в плей-офф, но вылетел в 1-м раунде.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Чемпионат»
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