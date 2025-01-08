Муш перешел в 2Drots. Защитник покинул СКА в декабре

2Drots подписали бывшего защитника «БроукБойз».

К команде Некита и Жеки присоединился Мушвиг Рзаев.

В конце декабря Муш покинул СКА, за который выступал во второй части Winline Кубка Медиалиги после перехода из «Броуков».

С «Броуками» защитник выиграл МФЛ в пятом сезоне. В сентябре прошлого года его продали в СКА за 250 тысяч рублей.

В феврале Рзаев подерется с игроком Fight Nights Эль Матадором на бойцовском турнире Fight Nights.

Таблица трансферов медиафутбола