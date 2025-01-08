Муш перешел в 2Drots. Защитник покинул СКА в декабре
2Drots подписали бывшего защитника «БроукБойз».
К команде Некита и Жеки присоединился Мушвиг Рзаев.
В конце декабря Муш покинул СКА, за который выступал во второй части Winline Кубка Медиалиги после перехода из «Броуков».
С «Броуками» защитник выиграл МФЛ в пятом сезоне. В сентябре прошлого года его продали в СКА за 250 тысяч рублей.
В феврале Рзаев подерется с игроком Fight Nights Эль Матадором на бойцовском турнире Fight Nights.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал 2Drots
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