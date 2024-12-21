Защитник Мушвиг Рзаев покинул СКА.

СКА объявил о расставании с защитником.

Муш перешел в СКА из «БроукБойз » после 5-го тура Winline Кубка Медиалиги за 250 тысяч рублей. Защитник принял участие в 3 матчах и не отметился результативными действиями.

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