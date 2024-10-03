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Мушвиг Рзаев: «Я кидаю вызов сразу двум. Я готов выйти сразу с двумя – с Райзеном и Егоровым»

Мушвиг Рзаев вызвал на бой Егорова и Райзена.

«Камил Гаджиев предложил турнир, я готов выйти сразу с двумя – с Райзеном и Егоровым. Это для меня не проблема.

Я кидаю вызов сразу двум. Я один в октагоне, а их двое», – заявил защитник СКА в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Ранее Мушвиг Рзаев выступал за «БроукБойз», но покинул команду из-за того, что не договорился с Егоровым и Райзеном о новом контракте.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoСКА Ростов
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoМушвиг Рзаев
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