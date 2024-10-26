«Что может помешать «Броукам» выиграть Кубок Лиги? Президенты». Мушвиг о бывшей команде
«Броуки» прошли дальше СКА? Рад за них. Надеюсь, что они пройдут еще дальше. Но в то же время я рад, что ушел. Буду рад любым достижениям пацанов.
Было бы шикарно встретиться с ними в финале. Понятно, что мы еще сыроваты. Но с каждым туром мы прибавляли. Было видно, что слаженность игроков становилась лучше. Не хватило времени.
По игрокам «Броуки» могут стать чемпионом. Но и СКА по игрокам могли. Окажись я в 2Drots, возможно, я бы и про них так сказал.
У нас в сезоне все команды плюс минут одинаковые. Может, только DMedia и «Банка» отскочили. Все остальные матчи были равные. Те же «Броуки» два раза по ходу игры проигрывали «Чисто Питер». Но молодцы, показали стержень и победили. Поздравляю их!
Что может помешать «Броукам»? Президенты. Если они не будут вмешиваться во всю структуру клуба и во все футбольное, то «Броуки» могут выиграть. Костяк там тот же самый. Желаю им только победы», – сказал защитник СКА в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Защитник выступал за «БроукБойз» с 3-го сезона Winline Медиалиги и вместе с клубом стал чемпионом МФЛ-5. В середине Кубка Медиалиги Рзаев перешел в СКА.
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