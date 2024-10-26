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«Что может помешать «Броукам» выиграть Кубок Лиги? Президенты». Мушвиг о бывшей команде

Мушвиг Рзаев высказался о «БроукБойз».

«Броуки» прошли дальше СКА? Рад за них. Надеюсь, что они пройдут еще дальше. Но в то же время я рад, что ушел. Буду рад любым достижениям пацанов.

Было бы шикарно встретиться с ними в финале. Понятно, что мы еще сыроваты. Но с каждым туром мы прибавляли. Было видно, что слаженность игроков становилась лучше. Не хватило времени.

По игрокам «Броуки» могут стать чемпионом. Но и СКА по игрокам могли. Окажись я в 2Drots, возможно, я бы и про них так сказал.

У нас в сезоне все команды плюс минут одинаковые. Может, только DMedia и «Банка» отскочили. Все остальные матчи были равные. Те же «Броуки» два раза по ходу игры проигрывали «Чисто Питер». Но молодцы, показали стержень и победили. Поздравляю их!

Что может помешать «Броукам»? Президенты. Если они не будут вмешиваться во всю структуру клуба и во все футбольное, то «Броуки» могут выиграть. Костяк там тот же самый. Желаю им только победы», – сказал защитник СКА в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Защитник выступал за «БроукБойз» с 3-го сезона Winline Медиалиги и вместе с клубом стал чемпионом МФЛ-5. В середине Кубка Медиалиги Рзаев перешел в СКА.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoСКА Ростов
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoМушвиг Рзаев
logoWinline Кубок Медиалиги
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