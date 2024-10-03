«Я больше не хочу быть частью пиара Мушвига. Его для меня не существует». Егоров отказался от боя с Рзаевым
Дмитрий Егоров отказался от боя с Мушвигом Рзаевым.
Защитник СКА вызвал на бой сразу двух президентов «БроукБойз» – Дмитрия Егорова и Райзена.
«Я больше не хочу быть частью пиара Мушвига. Его для меня не существует. Если бы мне предложил бой Азамат, можно было бы подумать. Но сомневаюсь, что Азамату когда-то захочется выставлять себя в таком свете. Вот и мне не хочется.
Мушвиг же просто продолжает плевать в тарелку, из которой ел. Не будем ему мешать, это, наверное, интересное занятие», – рассказал Спортсу’’ Егоров.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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