«Я больше не хочу быть частью пиара Мушвига. Его для меня не существует». Егоров отказался от боя с Рзаевым

Дмитрий Егоров отказался от боя с Мушвигом Рзаевым.

Защитник СКА вызвал на бой сразу двух президентов «БроукБойз » – Дмитрия Егорова и Райзена.

«Я больше не хочу быть частью пиара Мушвига. Его для меня не существует. Если бы мне предложил бой Азамат , можно было бы подумать. Но сомневаюсь, что Азамату когда-то захочется выставлять себя в таком свете. Вот и мне не хочется.

Мушвиг же просто продолжает плевать в тарелку, из которой ел. Не будем ему мешать, это, наверное, интересное занятие», – рассказал Спортсу’’ Егоров.