«Пича, Маврин. Могли подписать Мазура». Текила о том, кого хотел бы видеть в «Родине Медиа»

Президент «Родины Медиа» Текила рассказал, кого хотел бы видеть в команде.

Эдамс : «Топ-3 игроков из Медиалиги, которых хотел бы подписать в «Родину Медиа»?»

Текила : «Вернул бы Пичу, он бы ярко у нас смотрелся. Маврина бы забрал».

Эдамс : «Алишера многие пытаются схантить».

Текила : «С нами бы характерами не сошелся. Он специфический. Медийно он бы не дал ничего. По-футбольному, конечно, он топовый. Например, мы хотели Мазура в свое время. Сейчас нет такого, что мы охотимся за кем-то.

Мы хотели Крапа. Я понимал, что медийно он нам ##### как даст».

В декабре Текила сообщил , что Мура, Макей, Кент, Алекс, Муса, Шакир и Кудря продлили контракты.

Василий Маврин – лучший игрок 2024-го по версии главной премии медиафутбола Winline Media Football Awards.