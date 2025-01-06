«Пича, Маврин. Могли подписать Мазура». Текила о том, кого хотел бы видеть в «Родине Медиа»
Президент «Родины Медиа» Текила рассказал, кого хотел бы видеть в команде.
Эдамс: «Топ-3 игроков из Медиалиги, которых хотел бы подписать в «Родину Медиа»?»
Текила: «Вернул бы Пичу, он бы ярко у нас смотрелся. Маврина бы забрал».
Эдамс: «Алишера многие пытаются схантить».
Текила: «С нами бы характерами не сошелся. Он специфический. Медийно он бы не дал ничего. По-футбольному, конечно, он топовый. Например, мы хотели Мазура в свое время. Сейчас нет такого, что мы охотимся за кем-то.
Мы хотели Крапа. Я понимал, что медийно он нам ##### как даст».
В декабре Текила сообщил, что Мура, Макей, Кент, Алекс, Муса, Шакир и Кудря продлили контракты.
Василий Маврин – лучший игрок 2024-го по версии главной премии медиафутбола Winline Media Football Awards.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Эдамса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем