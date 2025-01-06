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«Пича, Маврин. Могли подписать Мазура». Текила о том, кого хотел бы видеть в «Родине Медиа»

Президент «Родины Медиа» Текила рассказал, кого хотел бы видеть в команде.

Эдамс: «Топ-3 игроков из Медиалиги, которых хотел бы подписать в «Родину Медиа»?»

Текила: «Вернул бы Пичу, он бы ярко у нас смотрелся. Маврина бы забрал».

Эдамс: «Алишера многие пытаются схантить».

Текила: «С нами бы характерами не сошелся. Он специфический. Медийно он бы не дал ничего. По-футбольному, конечно, он топовый. Например, мы хотели Мазура в свое время. Сейчас нет такого, что мы охотимся за кем-то.

Мы хотели Крапа. Я понимал, что медийно он нам ##### как даст».

В декабре Текила сообщил, что Мура, Макей, Кент, Алекс, Муса, Шакир и Кудря продлили контракты.

Василий Маврин – лучший игрок 2024-го по версии главной премии медиафутбола Winline Media Football Awards.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Эдамса
logoРодина Медиа
logo«T-Killah» Александр Тарасов
logoWinline Медиалига
logoАлишер Рахимов
logo«Мазур» Илья Мазуров
logo«Пича» Максим Пичугин 1998
logoВасилий Маврин
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