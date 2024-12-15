«Родина Медиа» продлила контракты со всеми игроками
Текила рассказал, что «Родина Медиа» продлила контракты с ключевыми игроками.
«Удалось сохранить всех игроков и продлить на год, несмотря на интерес других команд!
Мура, Макей, Кент, Алекс, Муса, Шакир и Кудря с нами.
Крап и весь медийный сквад с нами в 2025 году!
Никита Сухоносов вернулся из аренды и готовится к Суперкубку!
На данный момент в поиске только одной позиции – ЦАП», – написал президент «Родины Медиа».
Телеграм-канал «Влажный Футбол» добавил:
«По Прокопу: уточнил у Саши, тот сообщил, что с Мишей договоренность на 1,5 года начиная с февраля 2024 года. Соответственно, до конца августа 2025 года».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Текилы
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