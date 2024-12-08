8

Тарасов обратился к Мусагалиеву: «Купи меня, пожалуйста. Я перейду, но только в «Десятку»

Дмитрий Тарасов обратился к Азамату Мусагалиеву.

Экс-хавбек «Локомотива», «Рубина» и сборной России, а ныне президент медиафутбольного клуба «Родина Медиа» предложил купить себя ФК «10».

Об этом он заявил в беседе с другим президентом «Родины Медиа» – Текилой.

Тарасов: «Азамат, купи меня, пожалуйста, я готов. Сколько за меня просить? Ты меня отпустишь?»

Текила: «Учитывая твою игру, попросим 200 миллионов. Забирайте Тарасова на сезон. Навсегда – 400 миллионов».

Тарасов: «А почему мне не делают предложение, мне обидно. Тебе в «Банку» можно, а мне нельзя? Я бы в «Десятку» перешел, если бы поступило хорошее предложение. Но только в ФК «10», без шуток. Там есть футбольная движуха. Если Азамат позовет, я пойду, но это стоит денег».

Текила: «Ты даже тренера не знаешь».

Тарасов: «Ну и что? Мне не нужен тренер, вообще все равно».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Родина Медиа»
logoФК 10
logoРодина Медиа
logoWinline Медиалига
logoРубин
logoДмитрий Тарасов
logoАзамат Мусагалиев
logoЛокомотив
logoСборная России по футболу
logo«T-Killah» Александр Тарасов
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Данилин за 3 миллиона в ФК «10», Геркус – в «Эгриси». Таблица трансферов медиафутбола
6 декабря, 15:00
«Амкал» и 2Drots пробились в финал четырех, ФК «10» вылетит, если не выиграет суперчеллендж. Результаты 8-го тура Кубка Медиалиги
20 октября, 19:10
Сослан Гатагов: «Десятка» не выиграет титул в МФЛ. Как можно дважды проиграть «РМ», где выходят Володя XXL, Крап и Гуди?»
15 октября, 17:38
«Родина Медиа» обыграла «Десятку» в Winline Кубке Медиалиги. Крап заработал пенальти, Прокоп реализовал
13 октября, 16:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пруцев хочет заявить в Медиалигу свою команду «Слабые». Игрок «Спартака» содержит ее на свои средства
17сегодня, 15:00
Экс-вратарь «Спартака» Хомич: «Медиафутболисты – это люди, не состоявшиеся в футболе. Я не иду в МФЛ, это противоречит моим принципам»
8сегодня, 12:41
Тарасов о «Спартаке»: «Когда меня выгнали, я их переехал в первом же матче. Хотелось, чтобы они увидели: «#####, это тот пацан из нашей академии»
75сегодня, 11:18
Матч «Динамо» и «Амкала» – второй по аудитории на ТВ в 2024-м с участием медиакоманд. Больше собрали 2Drots и «Спартак» Кострома
3сегодня, 10:14
Босс «Титана» Зуев про слухи о 500 тысячах для Васанта: «У него не было зарплаты, был общий бонус»
сегодня, 08:45
Забирайте футболки 2Drots и «Амкала», а еще другие призы в крутом розыгрыше
вчера, 23:30Конкурс
«Эксклюзив с Beats был только у «Амкала», «Реала» и «Челси». Игроки медийной команды о коллаборации с брендом
4вчера, 19:55
Райзен – Гудаю: «Наш топ-донатер закроет тебе ипотеку в случае твоего перехода к нам»
вчера, 19:29
«Не знаю, кто это, но он ответит за слова. И очень реально». Сметанин о Сибскане
18вчера, 19:10
Васант зарабатывал 500 тысяч рублей в «Титане». При нем клуб выпустил 17 роликов, которые набрали около 76 тысяч просмотров (Павел Городницкий)
2вчера, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»
11сегодня, 13:45
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
296 декабря, 15:25
Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»
535 декабря, 19:32
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
24 декабря, 19:45
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября, 15:07
Чемпиона НБА Мозгова приглашали в медиабаскетбольный 2Drots: «Он сказал, что будет играть только за Rocket Team»
28 ноября, 09:01
Тренер Fight Nights Смирнов присоединился к штабу Березуцкого в азербайджанском «Сабахе»
27 ноября, 18:05
Игрок медиабаскетбольной команды Hoops Фиш назвал топ-3 клуба Лига Ставок Media Basket: «Родина Медиа», Alikson, Sayonara»
27 ноября, 14:55
Форвард «Амкала» Пича: «Все больше людей хотят попасть в медиафутбол, показать себя. Каждый год мы бьем рекорды по посещаемости»
325 ноября, 13:08
Дмитрий Кузнецов: «Во Второй лиге зарплаты 30-50 тысяч рублей»
1224 ноября, 18:53