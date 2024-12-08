Тарасов обратился к Мусагалиеву: «Купи меня, пожалуйста. Я перейду, но только в «Десятку»

Дмитрий Тарасов обратился к Азамату Мусагалиеву.

Экс-хавбек «Локомотива », «Рубина » и сборной России, а ныне президент медиафутбольного клуба «Родина Медиа » предложил купить себя ФК «10».

Об этом он заявил в беседе с другим президентом «Родины Медиа» – Текилой.

Тарасов: «Азамат, купи меня, пожалуйста, я готов. Сколько за меня просить? Ты меня отпустишь?»

Текила: «Учитывая твою игру, попросим 200 миллионов. Забирайте Тарасова на сезон. Навсегда – 400 миллионов».

Тарасов: «А почему мне не делают предложение, мне обидно. Тебе в «Банку» можно, а мне нельзя? Я бы в «Десятку » перешел, если бы поступило хорошее предложение. Но только в ФК «10», без шуток. Там есть футбольная движуха. Если Азамат позовет, я пойду, но это стоит денег».

Текила: «Ты даже тренера не знаешь».

Тарасов: «Ну и что? Мне не нужен тренер, вообще все равно».