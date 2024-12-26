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«Пичу сразу взял бы в ЦСКА! Моментально, #####!» Кушанашвили об игре вингера «Амкала» с «Динамо»

Отар Кушанашвили восхитился игрой Пичи против «Динамо».

В ноябре «Амкал» обыграл «Динамо» в товарищеском матче (3:2). Максим Пичугин в той игре забил два гола и ассистировал Чужому.

– Лучшее, что есть сейчас в русском футболе?

– Огромное количество молодых людей, плачущих после незабитого пенальти, переживающих за дело.

Против «Динамо» лучше всех на поле был человек из Медиалиги – Пича. Будь я профессиональным тренером, моментально взял бы его в ЦСКА. Моментально, #####!

Контракт небольшой, чтобы я отступные украл, но такого, как Пича, я сразу взял бы в ЦСКА. Мне он давно нравится, – сказал медиадиректор «Родины Медиа».

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30 тысяч на финале, 18 выездов, рекорды «Амкала» и Сычева. Важные цифры медиафутбола

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoОтар Кушанашвили
logoАмкал
logo«Пича» Максим Пичугин 1998
logoWinline Медиалига
брань
logoРодина Медиа
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