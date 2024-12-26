«Пичу сразу взял бы в ЦСКА! Моментально, #####!» Кушанашвили об игре вингера «Амкала» с «Динамо»
Отар Кушанашвили восхитился игрой Пичи против «Динамо».
В ноябре «Амкал» обыграл «Динамо» в товарищеском матче (3:2). Максим Пичугин в той игре забил два гола и ассистировал Чужому.
– Лучшее, что есть сейчас в русском футболе?
– Огромное количество молодых людей, плачущих после незабитого пенальти, переживающих за дело.
Против «Динамо» лучше всех на поле был человек из Медиалиги – Пича. Будь я профессиональным тренером, моментально взял бы его в ЦСКА. Моментально, #####!
Контракт небольшой, чтобы я отступные украл, но такого, как Пича, я сразу взял бы в ЦСКА. Мне он давно нравится, – сказал медиадиректор «Родины Медиа».
«Амкал» обыграл «Динамо»: самолюбие профи задето. 2+1 у главной звезды, Женя Медведева сыграла
30 тысяч на финале, 18 выездов, рекорды «Амкала» и Сычева. Важные цифры медиафутбола
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем