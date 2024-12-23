Прокоп: «Вероятность ухода в «Амкал» – 45%»

Прокоп высказался о шансах возвращения в «Амкал».

«Не знаю, почему Саня сказал, что у меня контракт до августа 2025. Вчера был на съемках Германа, и он спросил, правда ли это. Я сказал, что мы ни о чем не договаривались. Но уточню у Сани, чтобы если мы с Герой начнем разговаривать, это не выглядело как за спиной. Контракт – до конца Winline Суперкубка в Абу-Даби. Мы не обсуждали новый срок.

Я уверен, что поговорю с Германом в любом случае. Так как у нас нет договоренности как таковой – это был странный мотив от Сани сказать такое. На самом деле, у меня все отлично в «Родине Медиа ».

Интересно, как поговорим с Германом и Пановым. Мне сказали, что надо будет встретиться после матча с «Динамо». Мне надо выслушать требования Виталия . Он сказал, если я буду им соответствовать, то нам есть о чем разговаривать. Я думаю, что нет требований, к которым я не готов. И в то же время надо поговорить с Саней. И до переговоров, и после.

Трансфер возможен только после Абу-Даби. Хотя у нас были договоренности до конца января. Но если мы, еще и не подписывая бумаги, договорились на год, а подписывались мы в марте, то пусть будет до марта.

Хочу ли я в «Амкал»? Вижу это самым адекватным вариантом, если я куда-то перехожу. История этого трасфера понятна. Либо туда, либо остаться – по 45 процентов и тот, и тот вариант. 10% – это я не знаю, что должно случиться, чтобы я перешел в третий клуб. 9% 2Drots, и 1% – другая команда.

Нет такого, что я прям хочу уйти в «Амкал». Я не жду наши переговоры с Германом. Нужно понять, нужен ли я им. Герман заинтересован во мне как друг отчасти и отчасти как идеальная медиа история. Так вернуться спустя год – эта история. А здесь уже есть новый главный тренер, которому надо по-футбольному прислушаться и понять, нужен ли я ему.

Герман опрашивал игроков «Амкала», и не все за твой переход. Когда меня выгоняли, не все были за, чтобы меня оставили. Не знаю, кто это. Это это нормально.

Вероятность ухода в «Амкал » – 45%», – сказал форвард «Родины Медиа».