0

Прокоп: «Вероятность ухода в «Амкал» – 45%»

Прокоп высказался о шансах возвращения в «Амкал».

«Не знаю, почему Саня сказал, что у меня контракт до августа 2025. Вчера был на съемках Германа, и он спросил, правда ли это. Я сказал, что мы ни о чем не договаривались. Но уточню у Сани, чтобы если мы с Герой начнем разговаривать, это не выглядело как за спиной. Контракт – до конца Winline Суперкубка в Абу-Даби. Мы не обсуждали новый срок.

Я уверен, что поговорю с Германом в любом случае. Так как у нас нет договоренности как таковой – это был странный мотив от Сани сказать такое. На самом деле, у меня все отлично в «Родине Медиа».

Интересно, как поговорим с Германом и Пановым. Мне сказали, что надо будет встретиться после матча с «Динамо». Мне надо выслушать требования Виталия. Он сказал, если я буду им соответствовать, то нам есть о чем разговаривать. Я думаю, что нет требований, к которым я не готов. И в то же время надо поговорить с Саней. И до переговоров, и после.

Трансфер возможен только после Абу-Даби. Хотя у нас были договоренности до конца января. Но если мы, еще и не подписывая бумаги, договорились на год, а подписывались мы в марте, то пусть будет до марта.

Хочу ли я в «Амкал»? Вижу это самым адекватным вариантом, если я куда-то перехожу. История этого трасфера понятна. Либо туда, либо остаться – по 45 процентов и тот, и тот вариант. 10% – это я не знаю, что должно случиться, чтобы я перешел в третий клуб. 9% 2Drots, и 1% – другая команда.

Нет такого, что я прям хочу уйти в «Амкал». Я не жду наши переговоры с Германом. Нужно понять, нужен ли я им. Герман заинтересован во мне как друг отчасти и отчасти как идеальная медиа история. Так вернуться спустя год – эта история. А здесь уже есть новый главный тренер, которому надо по-футбольному прислушаться и понять, нужен ли я ему.

Герман опрашивал игроков «Амкала», и не все за твой переход. Когда меня выгоняли, не все были за, чтобы меня оставили. Не знаю, кто это. Это это нормально.

Вероятность ухода в «Амкал» – 45%», – сказал форвард «Родины Медиа».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Крысева»
logoРодина Медиа
logo«T-Killah» Александр Тарасов
logoПрокоп
Winline Суперкубок Медиалиги
logoГерман Эль Класико
logoАмкал
возможные трансферы
logoВиталий Панов
logoWinline Медиалига
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Герман о возвращении Прокопа в «Амкал»: «Миша готов садиться за стол переговоров. Панов за, как я понял. Мнение футболистов неоднозначное»
22 ноября, 19:57
Прокоп – на вопрос о переходе в «Амкал»: «Будем общаться. Панов меня посмотрел за эти 4 тренировки, сделал выводы»
18 ноября, 10:15
Прокоп может отправиться с профессиональной «Родиной» на зимние сборы
616 ноября, 14:54
Герман Эль Класико: «Не думаю, что сейчас «Амкалу» нужен Прокоп, а Прокопу – «Амкал»
22 июля, 09:01
Рекомендуем
Главные новости
Опоку – игрок Lotus
1сегодня, 14:34
Ефрем – Герману: «Я был искренне огорчен тем, что узнал об уходе не от человека, которого уважаю как тренера и как личность»
сегодня, 10:27
Дмитрий Егоров: «Следовало бы собрать сборную МФЛ в Анапу, сыграть товарищеский матч и все собранные средства отправить в помощь по борьбе с катастрофой»
1сегодня, 08:47
«Ефрем нахамил Панову, они чуть не поругались». Герман о реакции хавбека на решение «Амкала» не продлевать контракт
вчера, 20:06
«Посмотрим!» Тошич не исключил, что возобновит карьеру в Медиалиге
14вчера, 18:30
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» «железобетонно» перейдет в клуб Медиалиги. Трансфер анонсировал глава МФЛ Осипов
86вчера, 17:18
Каманцев сравнил Медиалигу с рестлингом: «То, что делал Халк Хоган, выглядело жутко, а потом стало понятно, что это цирк»
9вчера, 16:05
Набабкин хотел бы вернуться в профессиональный футбол: «Играю в Медиалиге, а сейчас начал в падел»
7вчера, 14:40
«Я знаю ситуацию, он собирался оставаться». Сэмио о трансфере Гудая в ФК «10»
вчера, 12:26
Ефремов об уходе из «Амкала»: «Узнал не от тренера или президента, а от операционного директора. Забавно»
8вчера, 10:00
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-игрок «Динамо» Сапета об уходе из ФК «10»: «Взбесило, что мы не можем сконцентрироваться и объединиться вокруг одной цели»
сегодня, 12:50
«Превращают футбол в поп-тусовку, где на бровке по 500 человек стоят. Бегают с камерами по полю, мат-перемат». Комличенко о Медиалиге
1620 декабря, 08:36
«Играли со «Спартаком» из Нальчика. У них один парень всех цеплял. Я подбежал и как дал. Получилось, что ему челюсть сломали». Тренер «Амкала» Панов о 10-матчевой дисквалификации
219 декабря, 19:01
«Не завидую Захаряну и Тюкавину, у каждого свой путь». Экс-форвард «Динамо» Терехов о карьере
310 декабря, 19:37
Экс-форвард «Динамо» Терехов о деньгах в медиафутболе: «Зарплаты уровня Первой и Второй лиг»
10 декабря, 18:48
Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»
188 декабря, 13:45
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
316 декабря, 15:25
Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»
535 декабря, 19:32
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
24 декабря, 19:45
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября, 15:07
Рекомендуем