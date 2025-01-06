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Станос о конкуренции в Медиалиге: «Lit Energy – команда на один сезон, должна была развалиться. Но пока развалились только не разваливаемые 2Drots»

Стас Малиев высказался о конкуренции в Winline Медиалиге.

«Тему обсуждали: «Почему у Lit Energy ролики выходят реже, чем у других?» А в чем мотивация делать Мише их чаще? Ролики полностью без рекламы, исключительно на личном желании развивать команду. Ноль конкуренции, зачем делать чаще, если другие команды не могут обогнать по просмотрам даже один ролик [Lit Energy] за месяц?

Я тут понял, что вопрос «почему ролики реже выходят?» – не к Мише, а к другим клубам. Создайте конкуренцию, чтобы у него было желание обогнать вас, прилагая хоть малейшие усилия, а не на полноги, как он это делает сейчас по просмотрам.

Ах да, еще команда была на один сезон и должна была развалиться как только вылетела из кубка. Но пока развалились только не разваливаемые 2Drots», – написал представитель Lit Energy.

Lit Energy блогера Михаила Литвина в осеннем Кубке Медиалиги пробился в плей-офф, где уступил «Родине Медиа» на стадии 1/4 финала.

1,5 миллиона за трансфер, обогнали «Амкал» и 2Drots по подписчикам. Блогер Литвин шумно вернулся в медиафутбол

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Станоса
logoМихаил Литвин
logo2Drots
logo«STANOS» Стас Малиев
logoLit Energy
logoWinline Медиалига
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