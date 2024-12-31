Lit Energy Литвина возглавил бывший тренер «Сочи» Гаранин. В 2022-м он работал в РПЛ

Вадим Гаранин будет работать в медиафутбольном клубе.

54-летний тренер возглавил Lit Energy – команду блогера Михаила Литвина .

В штаб Гаранина вошли Дмитрий Архипов и Дмитрий Мантуш. Дмитрий Тютюнников также остается в LE.

Гаранин ранее тренировал «Сочи », «Енисей», «Черноморец» и другие клубы. У него есть опыт работы в РПЛ: в 2022 году в 17 играх под его руководством «Сочи» одержал 7 побед, потерпел 6 поражений и 4 раза сыграл вничью.

Последней командой Гаранина был «Черноморец», выступающий в Мелбет Первой лиге. В августе этого года тренер покинул клуб из Новороссийска.

Lit Energy в осеннем Winline Кубке Медиалиги пробился в плей-офф, где уступил «Родине Медиа » на стадии 1/4 финала.