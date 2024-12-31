Lit Energy Литвина возглавил бывший тренер «Сочи» Гаранин. В 2022-м он работал в РПЛ
Вадим Гаранин будет работать в медиафутбольном клубе.
54-летний тренер возглавил Lit Energy – команду блогера Михаила Литвина.
В штаб Гаранина вошли Дмитрий Архипов и Дмитрий Мантуш. Дмитрий Тютюнников также остается в LE.
Гаранин ранее тренировал «Сочи», «Енисей», «Черноморец» и другие клубы. У него есть опыт работы в РПЛ: в 2022 году в 17 играх под его руководством «Сочи» одержал 7 побед, потерпел 6 поражений и 4 раза сыграл вничью.
Последней командой Гаранина был «Черноморец», выступающий в Мелбет Первой лиге. В августе этого года тренер покинул клуб из Новороссийска.
Lit Energy в осеннем Winline Кубке Медиалиги пробился в плей-офф, где уступил «Родине Медиа» на стадии 1/4 финала.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Lit Energy
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем