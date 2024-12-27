Михаил Литвин: «Меня ##### как не устраивает отношение Медиалиги к нашей команде»

Михаилу Литвину не нравится отношение Winline Медиалиги к Lit Energy.

«Меня ##### [сильно] как не устраивает отношение лиги к нашей команде. Очень сильно. Без шуток.

Вот говорят, что Lit Energy смотрят только из-за Литвина . Если меня там не будет, то не будет просмотров. Также и у Медиалиги отношение к клубу зависит от моих отношений с лигой.

Если я что-то лишнее сказал, то сразу начинается другое отношение.

Как это проявляется? Например, наше отсутствие в номинантах на премии. Это самое маленькое. Есть вещи, которые, возможно, когда-то всплывут. Пока еще это все в процессе незаконченного диалога, поэтому это не получится обсудить.

Когда лига разрешила заявить Рената Васиченко , у нас с ними все было хорошо. Мы тогда круто общались. А потом произошел определенный момент со СКА, и после этого отношения ухудшились», – сказал президент Lit Energy .